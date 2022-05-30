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بنزيما: فعلت كل ما بوسعي لأستحق الفوز بالكرة الذهبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 12:41 صباحا
بنزيما: فعلت كل ما بوسعي لأستحق الفوز بالكرة الذهبية
أهداف الدولي الفرنسي كريم بنزيما كان حاسما في إيصال فريقه ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا. (رويترز)
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كشف نجم المنتخب الفرنسي ومهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، إنه فخور بإنجازاته مع النادي الملكي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم (2021-2022)، بالفوز على نظيره ليفربول بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.

وقال بنزيما، فقا لـ«فرانس برس» أنه فعل كل ما في وسعه لتعزيز حظوظ نيله جائزة الكرة الذهبية التي سيُعلن عن الفائز بها في 17 أكتوبر. رغم أنه لم يسجل أي هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول، ولكنه حقق نتائج جيدة خلال الموسم الرياضي الحالي رفقة ريال مدريد، تجلت في تصدره قائمة هدافي المسابقة القارية.

المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية
وأوضح نجم المنتخب الفرنسي أنه فعل كل ما في وسعه مع ريال مدريد هذا الموسم ليكون المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد أن ساهم في قيادة النادي الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والفوز على ليفربول (1-صفر) في باريس والتتويج بالقب الرابع عشر في تاريخه.

أنا فخور بما حققته
وأضاف لقناة «كانال بلوس»، وفقا لـ«فرانس برس» بعد المباراة ردًا على سؤال عمّا إذا كان يفكر بالكرة الذهبية: «بالطبع.. الآن سأنضم إلى المنتخب الوطني ولكن أعتقد أنه على صعيد النادي لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك.. سنرى ما سيحصل. على كل حال، أنا فخور بما حققته».

وسجل «هاتريك» أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي تواليًا، بالإضافة الى هدف إيابًا ضد الـ«بلوز» وثلاثة أهداف في مباراتين ضد مانشستر سيتي في نصف النهائي.

ريمونتادا من أجل النهائي
وقال في إشارة إلى الـ «ريمونتادا» الرائعة التي حققها ريال مرات عدة في طريقه إلى النهائي وأصبح أول فريق يتوج باللقب رغم خسارته ثلاث مباريات في الأدوار الإقصائية: «ليس هناك حظ، بإمكانك أن تكون محظوظًا مرة واحدة، ولكن ليس في كل مرة.. استحقينا الفوز، لقد قمنا بمجهود كبير، عدنا كل مرة ولم نستسلم.. نحن مجموعة وكل لاعب فيها مهم. الأساسيون، البدلاء، الذين لا يلعبون ولكن يقدمون كل ما لديهم في التمارين».

5 ألقاب لبنزيما
وبات في رصيد بنزيما خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأكد أن إنهاءه الموسم في صدارة هدافي البطولة هو «استثنائي، ولكن الامر الأهم هو الفوز باللقب الخامس في دوري الأبطال».

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وسيُعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 17 أكتوبر المقبل قبل نهائيات كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام.

الانضمام إلى فرنسا
سينضم بنزيمة (34 عامًا) إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لسلسلة من مباريات في دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، بعد أن أنهى الموسم برصيد 44 هدفًا مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري ساهمت بتتويج الفريق بطلا لإسبانيا.

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