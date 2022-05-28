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بالفوز على ليفربول.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022 للمرة الـ14 في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 11:36 مساء
بالفوز على ليفربول.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022 للمرة الـ14 في تاريخه
ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022 للمرة الـ14 في تاريخه. (الإنترنت)
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فاز فريق ريال مدريد الإسباني، على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبهذا الفوز نجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، وللمرة الـ14 في تاريخ النادي الملكي.

سجل فريق ريال مدريد هدفه في الدقيقة (59) عن طريق لاعبه فينيسيوس جونيور، بعدما أرسل فالفيردي تمريرة عرضية قوية من جهة اليمين قابلها فينيسيوس على القائم الثاني بتسديدة مباشرة في الشباك.

تشكيلة الفريقين
ودخل المدير الفني لفريق «ليفربول» الإنجليزي، المدرب الألماني يورغن كلوب، بتشكيل مكون من أليسون بيكر وأندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي وترينت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون وفابينيو وتياغو ألكانتارا ولويس دياز وساديو ماني ومحمد صلاح.

بينما دخل المدير الفني لفريق «ريال مدريد»، كارلو أنشيلوتي، المباراة بتشكيل مكون من تيبو كورتوا وداني كارفاخال وإيدر ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلاند ميندي وكاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس وفيديريكو فالفيردي وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

أحداث المباراة
الدقيقة 4: ترينت أرنولد يرسل تمريرة طولية في اتجاة ماني داخل منطقة الجزاء، ولكن نجح إيدير ميليتاو في السيطرة على الكرة.

الدقيقة 7: فالفيردي يرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين في اتجاه بنزيما، ولكن سيطر عليها فابينيو.

الدقيقة 12: تبادل للكرة بين محمد صلاح وماني على حدود منطقة جزاء ريال مدريد، ولكن نجح دفاع مدريد في السيطرة على الكرة.

الدقيقة 16: أرنولد يمرر الكرة من داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء، سددها محمد صلاح مباشرة، ولكن تصدى لها الحارس كورتوا ببراعة.

الدقيقة 17: محمد صلاح يسدد الكرة من على حدود منطقة جزاء فريق ريال مدريد، وتصدى لها الحارس كورتوا.

الدقيقة 21: سدد اللاعب ساديو ماني، كرة قوية من داخل منطقة جزاء ريال مدريد، نجح كورتوا في إبعادها بيده وارتطمت في القائم الأيمن، ثم أمسك بها الحارس.

الدقيقة 31: محمد صلاح حاول التوغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، ولكن نجح توني كروس في السيطرة على الكرة.

الدقيقة 32: بنزيما يحاول تمرير الكرة من بين مدافعي ليفربول لفينيسيوس جونيور، ولكن نجح فان دايك في تشتيت الكرة.

الدقيقة 43: هدف ملغى لصالح فريق ريال مدريد بداعي وجود تسلل على اللاعب كريم بنزيما.

الدقيقة 47: ترينت أرنولد يرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء، ولكن يشتتها كارباخال من على القائم الثاني.

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الدقيقة 79: محمد صلاح يسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، ترتطم في جوتا، وتغير طريقها ولكن كورتوا يتصدى لها.

الدقيقة 82: استلم محمد صلاح كرة بشكر رائع وتوغل بها داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس كورتوا.

الدقيقة 87: فينيسيوس جونيور يتوغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار بمهارة ومرر الكرة لبنزيما الذي حاول مراوغة ترينت أرنولد ولكن نجح الأخير في قطع الكرة.

ويطمح وصيف بطل إنجلترا «ليفربول»، لإحراز لقبه السابع في البطولة القارية، حيث يمتلك في رصيده 6 ألقاب من البطولة الأقوى، وتحقيق اللقب الثالث هذا الموسم.

بينما يسعى بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، «ريال مدريد»، لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة الرابعة عشرة، حيث يلعب الريال المباراة النهائية في دوري الأبطال للمرة رقم 17 في تاريخه، كأكثر الأندية وصولًا لنهائي البطولة في التاريخ.

مواجهة فريق «ليفربول» ضد «ريال مدريد» في نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
مواجهة فريق «ليفربول» ضد «ريال مدريد» في نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
مواجهة فريق «ليفربول» ضد «ريال مدريد» في نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
مواجهة فريق «ليفربول» ضد «ريال مدريد» في نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
مواجهة فريق «ليفربول» ضد «ريال مدريد» في نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
مواجهة فريق «ليفربول» ضد «ريال مدريد» في نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
مواجهة فريق «ليفربول» ضد «ريال مدريد» في نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
مواجهة فريق «ليفربول» ضد «ريال مدريد» في نهائي دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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