بالصور: ليفربول يتخطى أحزان دوري الأبطال.. ويحتفل بكأس إنجلترا والرابطة في مسيرة مع الجماهير

القاهرة - بوابة الوسط

حرص فريق ليفربول الإنجليزي، على تنظيم مسيرة في شوارع مدينة ليفربول بحافلة، احتفالًا بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، رغم خسارة الريدز لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد مساء أمس السبت.

وتواجد في مقدمة المسيرة التي انطلقت في وسط شوارع مدينة ليفربول، المدير الفني للفريق يورغن كلوب، ولاعبو الفريق، يتقدمهم محمد صلاح، وساديو ماني.

وكان ليفربول قد تُوّج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في البطولتين.

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الريال يتوج بدوري الأبطال

ونجح فريق ريال مدريد، في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف دون رد، سجله لاعبه فينيسيوس جونيور، في الدقيقة (59)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس، ليُتوّج باللقب الـ14 في تاريخه.

مسيرة ليفربول الاحتفالية بإنهاء موسمه والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة . (الإنترنت)

مسيرة ليفربول الاحتفالية بإنهاء موسمه والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة . (الإنترنت)

مسيرة ليفربول الاحتفالية بإنهاء موسمه والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة . (الإنترنت)

مسيرة ليفربول الاحتفالية بإنهاء موسمه والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة . (الإنترنت)