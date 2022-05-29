كورتوا يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، اللاعب البلجيكي تيبو كورتوا، بجائزة «رجل المباراة» في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما لعب دورا بارزا في فوز فريقه على نظيره ليفربول الإنجليزي، وتتويجه بلقب البطولة للمرة الرابعة عشرة.

وفاز ريال مدريد، على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف دون رد، سجله فينيسيوس جونيور، في الدقيقة (59)، من عمر المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتصدى كورتوا في المباراة للعديد من التسديدات الخطيرة من لاعبي ليفربول وخاصة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني حيث شهد اللقاء 23 تسديدة من لاعبي ليفربول على مرمى الريال مقابل ثلاث تسديدات فقط للاعبي الريال على مرمى ليفربول.

وأصبح كورتوا أكثر حارس تصديًا للكرات في نهائي المسابقة القارية منذ 2003-2004 بـ 9 تصديات، كما تصدى البلجيكي إجمالًا لـ59 كرة طوال المسابقة، في رقم قياسي تاريخي.

الإشادة باللاعب

وقالت لجنة الخبراء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد إعلان فوز كورتوا بالجائزة: «لقد قام بتصديات حاسمة في لحظات حاسمة خلال الشوط الأول عندما كان ليفربول في قمة عطائه، وأوقف بشكل استثنائي صلاح في وقت متأخر».

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رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي»

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، وفقا لـ«كورة» فإن المدير الفني لفريق ريال مدريد، المدرب أنشيلوتي بات أول مدير فني يحقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، في تاريخ البطولة الأوروبية.

وسبق وأن توج أنشيلوتي بالبطولة مع ميلان مرتين، موسمي 2002/03 و2006/07، ومثلهما مع ريال مدريد في 2013/14 وفي 2021/22.