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تأجيل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين «ريال مدريد» و«ليفربول» لمدة ربع ساعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 09:03 مساء
تأجيل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين «ريال مدريد» و«ليفربول» لمدة ربع ساعة
نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.(الإنترنت)
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تأجل موعد انطلاق المواجهة المنتظرة، بين نادي «ريال مدريد» الإسباني، نظيره «ليفربول» الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، مساء اليوم السبت على أرضية «ستاد دو فرانس» في العاصمة الفرنسية باريس.

وتأجلت المباراة «لمدة 15 دقيقة بحد أقصى» بسبب «مشكلات أمنية» مرتبطة بـ«الوصول المتأخر للمشجعين»، بحسب ما أعلن مذيع ملعب استاد دو فرانس السبت في باريس.

وحاول مشجعون تخطي أول حاجز مثبت حول الاستاد، لكن الوصول إلى داخل الملعب بقي «محكماً» بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من شرطة العاصمة الفرنسية. وكان موعد انطلاق المباراة مقرراً الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش.

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وأكد «ويفا» أن سبب تأجيل موعد بداية نهائي دوري أبطال أوروبا هو تأخر وصول الجماهير إلى المدرجات بملعب فرنسا الوطني.

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