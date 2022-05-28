ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تستقبل العاصمة الفرنسية باريس نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، وتجمع ليفربول الإنجليزي بالعملاق الإسباني ريال مدريد، وكان الفريقان التقيا في نهائي البطولة العام 1981 على استاد بارك دو برنس أو حديقة الأمراء في باريس ليكون النهائي الأول الذي يجمع بين الفريقين في هذه البطولة، بعد 41 عامًا.

ويلتقي الفريقان، على استاد دو برنس في ثالث مواجهة بينهما بنهائي البطولة، وهو الثاني بينهما في غضون آخر خمسة مواسم، وتمثل المباراة واحدة من المواجهات الكلاسيكية المثيرة على الساحة الأوروبية نظرًا لتاريخ وقوة الفريقين وخبرة كل منهما في البطولة، حيث يخوض ليفربول النهائي، بعد أقل من أسبوع على ختام مسيرته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث حل الفريق ثانيًا في جدول البطولة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي، في المقابل، حسم الريال لقب الدوري الإسباني قبل نهاية الموسم بأربع مراحل كاملة ما منح الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد بشكل أكثر هدوءًا للنهائي الأوروبي.

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يستحوذ ريال مدريد على الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 13 لقبًا كان أحدثها في 2018 على حساب ليفربول نفسه، في المقابل، تُوج ليفربول باللقب ست مرات سابقة كان أحدثها في 2019 بعد الفوز على توتنهام بهدفين في نهائي إنجليزي خالص للبطولة، كما يتسلح ليفربول بثنائية الكأس المحلية، كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم، كما فاز نجمه المصري محمد صلاح بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي وأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في المسابقة نفسها هذا الموسم.

أيضًا الفرصة سانحة أمام ريال مدريد ومديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يتسلح بقدرات مهاجمه الفرنسي الفذ كريم بنزيما، وسبق لأنشيلوتي الفوز باللقب الأوروبي مع ميلان الإيطالي في 2003 و2007، وجاء الفوز في 2007 على حساب ليفربول بالذات وذلك بعد عامين من مواجهة أخرى بين ليفربول وميلان في النهائي تقدم فيها الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول ثم رد ليفربول بثلاثية في الشوط الثاني ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي انتهى أيضًا بالتعادل (3-3) قبل أن تحسم المباراة لصالح ليفربول عبر ركلات الترجيح، وكان أنشيلوتي نجح أيضًا خلال ولايته الأولى مع الريال في قيادة الفريق للقب دوري الأبطال العام 2014.