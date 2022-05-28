نهائي أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ مواجهات «ريال مدريد» ضد «ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق المواجهة المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت، بين فريقي «ليفربول» الإنجليزي و«ريال مدريد» الإسباني، على ملعب فرنسا في العاصمة باريس (استاد دو برنس)، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي (2021-2022).

ويطمح وصيف بطل إنجلترا «ليفربول»، لإحراز لقبه السابع في البطولة القارية، حيث يمتلك في رصيده 6 ألقاب من البطولة الأقوى، وتحقيق اللقب الثالث هذا الموسم. بينما يسعى بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، «ريال مدريد»، لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة الرابعة عشرة، حيث يلعب الريال المباراة النهائية في دوري الأبطال للمرة رقم 17 في تاريخه، كأكثر الأندية وصولًا لنهائي البطولة في التاريخ.

أرقام من تاريخ مواجهات «ليفربول» و«ريال مدريد»

تقابل الفريقان في 8 مباريات، بدوري أبطال أوروبا، وفقًا لـ«فرانس برس» فاز «ريال مدريد» في 4 مواجهات، وفاز «ليفربول» في 3 مواجهات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

«ليفربول» 1 - 0 «ريال مدريد»

في نهائي 27 مايو 1981: سجل الظهير ألن كينيدي، هدف الفوز لـ«ليفربول» في الدقيقة 81 من المباراة التي أقيمت في باريس على ملعب «بارك دي برانس»، ليصبح مدرب «ليفربول»، بوب بايزلي، أول مدرب يحرز ثلاثة ألقاب مع نادٍ واحد.

«ريال مدريد» 0 - 1 «ليفربول»

في ذهاب دور الـ16، في 25 فبراير 2009: ترجم الإسرائيلي يوسي بنعيون ركلة حرة للبرازيلي فابيو أوريليو في شباك الحارس إيكر كاسياس في الدقيقة 82، ليحصد «ليفربول» فوزًا خلافًا لمجريات اللعب.

«ليفربول» 4 - 0 «ريال مدريد»

وفي إياب دور الـ16، في 10 مارس 2009: أدار القائد ستيفن جيرارد العرض في معقل «ليفربول» آنفيلد، مسجلًا في الشوطين، بعد افتتاح المهرجان الرباعي النظيف من الإسباني فرناندو توريس، قبل أن يضيف الإيطالي أندريا دوسينا الرابع.

«ريال مدريد» 3 - 0 «ليفربول»

في دور المجموعات، 22 أكتوبر 2014: حقق «ريال مدريد» فوزًا طال انتظاره على «ليفربول» بثلاثية نظيفة سجلت في الشوط الأول عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما (هدفين)، فيما ساعد الفريق الإنجليزي حارسه البلجيكي سيمون مينيوليه على الحد من الأضرار.

«ريال مدريد» 1 - 0 «ليفربول»

دور المجموعات، 4 نوفمبر 2014: ألحق كريم بنزيما ضررًا إضافيًا بـ«ليفربول» في الشوط الأول من مباراة الرد، ليضمن الملكي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 قبل جولتين على ختام دور المجموعات. أما «ليفربول» فقد أقصي من دور المجموعات بعد حلوله ثالثًا.

«ريال مدريد» 3 - 1 «ليفربول»

في نهائي 26 مايو 2018: سجل البديل الويلزي غاريث بيل هدفين في نهائي كييف، أولهما من كرة مقصية رائعة. أما بنزيما، فقد كان وراء افتتاح باب التسجيل قبل أن يعادله السنغالي ساديو ماني، لكن «ليفربول» مني بضربة كبيرة بعد خروج نجمه المصري محمد صلاح مصابًا بكتفه بعد احتكاك قوي من قبل المدافع سيرخيو راموس.

- «ليفربول» × «ريال مدريد».. مشوار مثير من أجل خطف الكأس «ذات الأذنين»

- ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي

- رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

«ريال مدريد» 3 - 1 «ليفربول»

في ذهاب ربع النهائي، 6 أبريل 2021: ضرب البرازيلي فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو قبل استراحة الشوطين، ليسلك الريال طريق نصف النهائي، وبرغم تقليص صلاح النتيجة، فقد أعاد فينيسيوس الفارق إلى هدفين.