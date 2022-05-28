«ليفربول» × «ريال مدريد».. مشوار مثير من أجل خطف الكأس «ذات الأذنين»

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه فريق نادي «ريال مدريد» الإسباني، نظيره «ليفربول» الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، مساء اليوم السبت على أرضية «ستاد دي فرانس» في العاصمة الفرنسية باريس.

وشق فريقا «ليفربول» و«ريال مدريد» طريقًا مثيرًا حتى الوصول إلى نهائي «باريس 2022». وحقق «ليفربول» 6 انتصارات متتالية في دور المجموعات، ليتأهل بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة إلى الدور الـ16، ولم يواجه صعوبة كبيرة في الأدوار الإقصائية، حيث حقق أربعة انتصارات مقابل هزيمة وتعادل.

بينما كان مشوار «ريال مدريد» نحو اللقب الـ14 في تاريخه، صعبًا في بداية دور المجموعات، إذا استهل مشواره بفوز صعب على مضيفه «إنتر ميلان» بهدف وحيد، قبل أن يتعرض لهزيمة تاريخية في عقر داره أمام فريق «شيريف تيراسبول» المولدوفي المغمور، الذي شارك لأول مرة في تاريخه في دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق الملكي تدارك الأمر وحقق أربعة انتصارات متتالية في المباريات الأربع المتبقية.

طريق مثير نحو اللقب

وكان طريق «ريال مدريد» شائكًا في الأدوار الإقصائية، خاصة أنه واجه ثلاثة أندية من أبرز المرشحين للفوز باللقب، وهي «باريس سان جيرمان» و«تشيلسي» و«مانشستر سيتي» على الترتيب، وخرج «الميرينغي» من عنق الزجاجة في المواجهات الثلاث، بتحقيقه «ريمونتادات» قوية في الأوقات القاتلة.

ويطمح وصيف بطل إنجلترا «ليفربول»، لإحراز لقبه السابع في البطولة القارية، حيث يمتلك في رصيده 6 ألقاب من البطولة الأقوى، وتحقيق اللقب الثالث هذا الموسم. بينما يسعى بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، «ريال مدريد»، لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة الرابعة عشرة، حيث يلعب الريال المباراة النهائية في دوري الأبطال للمرة رقم 17 في تاريخه، كأكثر الأندية وصولًا لنهائي البطولة في التاريخ.

نتائج «ليفربول» نحو حصد لقبه السابع

دور المجموعات:

ليفربول (إنجلترا) × ميلان (إيطاليا): (3-2).

بورتو (البرتغال) × ليفربول - (إنجلترا): (1-5).

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) × ليفربول (إنجلترا): (2-3).

ليفربول (إنجلترا) × بورتو (البرتغال): (2-0).

ميلان (إيطاليا) × ليفربول (إنجلترا): (1-2).

دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا:

إنتر ميلان (إيطاليا) × ليفربول (إنجلترا): (0-2).

ليفربول (إنجلترا) × إنتر ميلان (إيطاليا): (0-1).

الدور ربع النهائي:

بنفيكا (البرتغال) × ليفربول (إنجلترا): (1-3).

ليفربول (إنجلترا) × بنفيكا (البرتغال): (3-3).

الدور نصف النهائي:

ليفربول (إنجلترا) × فياريال (إسبانيا): (2-0).

فياريال (إسبانيا) × ليفربول (إنجلترا): (2-3).

وفي ما يلي نتائج «ريال مدريد»

دور المجموعات:

إنتر ميلان (إيطاليا) × ريال مدريد (إسبانيا): (0-1).

ريال مدريد (إسبانيا) × شيريف تيراسبول (مولدوفيا): (1-2).

شاختيور (أوكرانيا) × ريال مدريد (إسبانيا): (0-5).

ريال مدريد (إسبانيا) × شاختيور (أوكرانيا): (2-1).

شيريف تيراسبول (مولدوفيا) × ريال مدريد (إسبانيا): (0-3).

ريال مدريد (إسبانيا) × إنتر ميلان (إيطاليا): (2-0).

دور الـ16 في أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان (فرنسا) × ريال مدريد (إسبانيا): (1-0).

- ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي

- رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

- (فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

- بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد (إسبانيا) × باريس سان جيرمان (فرنسا): (3-1).

الدور ربع النهائي:

تشيلسي (إنجلترا) × ريال مدريد (إسبانيا): (1-3).

ريال مدريد (إسبانيا) × تشيلسي (إنجلترا): (2-3).

الدور نصف النهائي:

مانشستر سيتي (إنجلترا) × ريال مدريد (إسبانيا): (4-3).

ريال مدريد (إسبانيا) × مانشستر سيتي (إنجلترا): (3-1).