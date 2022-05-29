رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قاد المدرب كارلو أنشيلوتي، فريقه ريال مدريد الإسباني، للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، وللمرة الـ14 في تاريخ النادي الملكي، على حساب نظيره ليفربول الإنجليزي.

وفاز ريال مدريد، على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف دون رد، سجله فينيسيوس جونيور، في الدقيقة (59)، من عمر المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس.

رقم تاريخي

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، وفقا لـ«كورة» فإن أنشيلوتي بات أول مدير فني يحقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، في تاريخ البطولة الأوروبية.

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وسبق وأن توج أنشيلوتي بالبطولة مع ميلان مرتين، موسمي 2002/03 و2006/07، ومثلهما مع ريال مدريد في 2013/14 وفي 2021/22.