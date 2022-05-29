بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ فريق ريال مدريد الإسباني، احتفالاته بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي (2021-2022)، عقب فوزه على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأقام ريال مدريد احتفالات في محيط ملعب سانتياجو برنابيو، مع الجماهير، التي تواجدت من أجل الاحتفاء باللقب، حيث دخل اللاعبون مسار الاحتفالات في حافلة مكشوفة.

وكانت أولى محطات احتفال النادي الملكي، وفقًا لـ«كورة»، بكاتدرائية نترا سرادي لا المودينا، وبمجرد الوصول دخل اللاعبون واحدًا تلو الآخر، وحمل مارسيلو وبنزيما كأس دوري الأبطال ووضعوها على المنصة لبدء الخطب.

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كما حمل كأس الدوري لوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز، وبمجرد جلوس الجميع على المقاعد بدأ فلورينتينو بيريز رئيس النادي في إلقاء كلمته.

التتويج باللقب الـ14

ونجح فريق ريال مدريد، في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف دون رد، سجله لاعبه فينيسيوس جونيور، في الدقيقة (59)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس، ليتوج باللقب الـ14 في تاريخه.

لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا. 29 مايو 2022. (حساب الريال على تويتر)

جماهير ريال مدريد في انتظار لاعبي ريال مدريد للاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا. . 29 مايو 2022. (حساب الريال على تويتر)

جماهير ريال مدريد في تحتفل بتتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا. . 29 مايو 2022. (حساب الريال على تويتر)