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تعيين شيفتشنكو سفيرا للأعمال الخيرية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 06:22 مساء
تعيين شيفتشنكو سفيرا للأعمال الخيرية في أوكرانيا
الرئيس الأوكراني واللاعب المعتزل أندريه شيفتشنكو. (الإنترنت)
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باشر نجم كرة القدم الأوكراني المعتزل أندريه شيفتشنكو، مهمة جديدة تتعلق بالمساعدة على جمع التبرعات لإعادة إعمار بلاده بعد الغزو الروسي لأراضيها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي التقى مع شيفتشنكو أمس الأربعاء، وفقا لـ«رويترز» إن مهاجم تشيلسي وميلان ومنتخب أوكرانيا السابق عين أول سفير لمؤسسة يونايتد24 الخيرية، وهي مبادرة لجمع تبرعات «لإعادة إعمار وتنمية» أوكرانيا.

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وكتب الرئيس الأوكراني عبر تطبيق «تليجرام»: «اكتسب أندريه من خلال أعماله وإنجازاته الرياضية ثقة هائلة على الساحة الدولية.. والآن أوكلت إليه مهمة جديدة.. وهي إبلاغ العالم بما يحدث في أوكرانيا وتوجيه تأثيره نحو زيادة المساعدات الدولية لبلادنا وأنا على ثقة بنجاح المهمة».

أفضل لاعب أنجبته الكرة الأوكرانية
ويعتبر كثيرون شيفتشنكو (45 عاما) أفضل لاعب أنجبته كرة القدم في بلاده طوال تاريخها.

وشارك شيفتشنكو في 111 مباراة دولية مع منتخب أوكرانيا وأحرز 48 هدفا ولعب مع دينامو كييف قبل الاحتراف في الخارج. كما تولى تدريب منتخب بلاده لمدة خمسة أعوام حتى أغسطس الماضي.

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