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«يويفا» يسمح لروسيا بحضور جمعيته العمومية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 07:53 مساء
«يويفا» يسمح لروسيا بحضور جمعيته العمومية
حضور ممثل روسيا الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في فيينا. (الإنترنت)
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سُمح لممثل روسيا بحضور الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في فيينا، اليوم الأربعاء رغم إيقاف منتخب وأندية بلاده.

وأوقف اليويفا والاتحاد الدولي (الفيفا) منتخب وأندية روسيا من المسابقات الدولية والقارية في فبراير الماضي، لحين إشعار آخر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

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واستبعد «يويفا» طلب روسيا باستضافة بطولة أوروبا للرجال في 2028 و2032 في وقت سابق هذا الشهر، لكنه أكد اليوم الأربعاء السماح لروسيا بحضور الجمعية العمومية.

وقال ناطق باسم «يويفا» في تصريحات لـ«رويترز»: «حضر ممثل للاتحاد الروسي اجتماع اليوم في فيينا». ولم يتسنَ لـ«رويترز» الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الأوكراني للعبة.

من السابق الحديث عن إيقاف الاتحاد الروسي
وأكد رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين، أنه من السابق لأوانه الحديث عن إيقاف محتمل للاتحاد الروسي. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الجمعية العمومية: «إذا سألتني قبل شهر ربما كنت سأفكر بطريقة مختلفة عن اليوم، وخلال شهر لا نعرف ما سيحدث».

وتابع: «لن أستبعد أي شيء، لكن لن أتحدث عن شيء في المستقبل.. عقوباتنا كانت قاسية على الرياضيين وأشعر بالأسف من أجلهم، لكن في موقف كهذا لم تكن هناك أي حلول أخرى.. ما نأمله جميعًا أن يتوقف الجنون في أقرب وقت ممكن».

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