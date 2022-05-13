«نايكي» تلغي عقد الرعاية مع سبارتاك موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

قال نادي سبارتاك موسكو، وشركة نايكي لصناعة الملابس والأدوات الرياضية، إن الشركة الأميركية ألغت عقد الرعاية مع النادي المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وجاء سبب إلغاء العقد، وفقا لـ«رويترز» عدم مشاركة سبارتاك موسكو في بطولات الأندية الأوروبية الموسم المقبل نتيجة العقوبات التي فرضت على روسيا عقب غزوها أراضي أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير الماضي.

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وقال سبارتاك المرتبط بعقد رعاية مع نايكي منذ 2005 أمس الخميس، إنه يبحث عن مورد جديد للملابس والأدوات الرياضية بعد أن أبلغته نايكي بالتوقف عن رعايته.

بيان نايكي

وفي بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى «رويترز» اليوم الجمعة، قالت نايكي إنها أبلغت سبارتاك موسكو أنها لن تستمر في رعاية النادي «عقب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بمنع الأندية الروسية من المشاركة في البطولات التي يشرف الاتحاد على تنظيمها».

وبناء على العقوبات حرم سبارتاك موسكو من استكمال مسيرته في الدوري الأوروبي في فبراير الماضي.