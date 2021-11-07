شيفتشنكو مديرا فنيا لجنوى الإيطالي حتى 2024

شيفتشنكو. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد نادي جنوى المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه عيَّن لاعب ومدرب منتخب أوكرانيا السابق، أندريه شيفتشنكو، مدربًا جديدًا لفريقه بناء على عقد يستمر حتى 2024.

يتولى مهاجم ميلان الأسبق تدريب جنوى، خلفًا لسلفه دافيدي بالارديني، الذي أُقيل من المنصب، أمس السبت، بحسب ما نقلته «رويترز».

وقال جنوى في بيان: «يعلن الفريق أن أندريه شيفتشنكو وافق على تولي تدريب جنوى حتى 30 يونيو 2024».

وقاد شيفتشنكو (45 عامًا) منتخب أوكرانيا للصعود ولأول مرة لدور الثمانية في بطولة أوروبا في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن يخسر أمام إنجلترا في العاصمة الإيطالية.

ويحتل جنوى المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 9 نقاط، جمعها خلال 12 مباراة من فوز وست تعادلات وخمس هزائم، مسجلًا 17 هدفًا في حين اخترقت مرماه 24 هدفًا.