بعد الرحيل عن الريال.. أنشيلوتي يخطط للابتعاد عن تدريب الأندية

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أنه سينهي مشواره على الأرجح في العمل بالتدريب على مستوى الأندية، بعد رحيله عن منصبه في الريال، لكنه لا يمانع الاستمرار في تدريب ريال مدريد لعشرة أعوام أخرى.

وكان أنشيلوتي صاحب (62 عاما) أصبح قبل أيام أول مدرب يتوج باللقب في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك بعدما قاد ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني. حيث استمرت المسيرة التدريبية الحافلة لأنشيلوتي طوال 26 عاما وقد شغل خلالها 11 منصبا، وتولى تدريب ريال مدريد مرتين.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات إلى «أمازون برايم»، وفقا لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ريال، نعم، ربما أتوقف، ولكن إذا أبقاني النادي هنا لمدة عشرة أعوام، سأستمر في تدريبه لعشرة أعوام، وأود أن أكون مع أحفادي، وأذهب في إجازة مع زوجتي، هناك العديد من الأشياء التي يمكن فعلها وأود فعلها عندما أرحل».

كأس العالم 2026

وقال أنشيلوتي: «نعم، قد أدرب منتخبا، لكن هذا الأمر سابق لأوانه (أن يناقش الآن)، وبالتأكيد لن أدرب منتخبا لكأس العالم المقبلة المقررة هذا العام في قطر.. لكن لكأس العالم 2026، لم لا؟».

أنشيلوتي يسعى لزيارة شقيقته

وأضاف: «هناك عدة أماكن لم أذهب إليها فأنا لم أذهب إلى أستراليا ولم أذهب إلى ريو دي جانيرو، وأود زيارة شقيقتي لمرات أكثر اليوم الذي سأرحل فيه، سأفعل كل هذه الأشياء».

وتوج أنشيلوتي بـ 22 لقبا منها لقب الدوري الإيطالي مع ميلان عام 2004 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي في عام 2010 ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان عام 2013 ولقب البوندسليغا مع بايرن ميونخ العام 2017 ولقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا العام.