ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة

القاهرة - بوابة الوسط

حقق ريال مدريد لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، بفوزه السبت (4-صفر) على ضيفه إسبانيول ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين، ليدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي التاريخ كالمدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الاوروبية الخمس الكبرى.

وسجل البرازيلي رودريغو ثنائية (33 و43)، أسينسيو (55) والبديل الفرنسي المتألق كريم بنزيمة (81) أهداف المباراة، بحسب «فرانس برس».

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وقبل أربع مباريات من نهاية الموسم، لم يعد أي فريق قادرًا على اللحاق بالنادي الملكي الذي رفع رصيده الى 81 نقطة، وبات على بعد 18 من برشلونة الذي بإمكانه فقط تقليص الفارق الى 15 نقطة، الأحد.