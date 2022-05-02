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طاقم إيطالي لإدارة قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 06:56 مساء
طاقم إيطالي لإدارة قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال
مباراة مانشستر سيتي و ريال مدريد. (إنترنت)
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وقع الاختيار على الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي التي ستقام، الأربعاء، على ملعب سانتياغو بيرنابيو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الإثنين.

طاقم إيطالي
وسيكتمل طاقم التحكيم في اللقاء بالإيطاليين أيضا أليساندرو جيالاتيني وتشيرو كاربوني، بينما سيكون دافيدي ماسا هو الحكم الرابع، في حين سيتولى ماسيميليانو إيراتي وباولو فاليري إدارة التحكيم عبر الفيديو «فار»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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مسيرة الحكم
يشار إلى أن أورساتو (46 عاما)، هو حكم دولي منذ العام 2010 وسبق أن قام بتحكيم عديد المباريات في «التشامبيونز ليغ».

الملكي المنتشي
جدير بالذكر أن السيتي اقتنص انتصارا صعبا في ملعب الاتحاد في لقاء الذهاب (4-3)، ويحتاج للتعادل من أجل المرور للنهائي سعيا للقب الأول لدوري الأبطال، بينما يتطلع الريال لقلب الطاولة من أجل استكمال مسيرته سعيا للقب الـ14 في تاريخه، خصوصا بعد أن حصد لقب الدوري الإسباني أخيرا.

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