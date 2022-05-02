الخجول «أنشيلوتي» يخرج عن وقاره وأزمة تلاحق برشلونة وتعثر يحاصر سيميوني

القاهرة - بوابة الوسط

لم تكن الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» عادية، بعد أن شهدت تتويج ريال مدريد للقمة الـ35 عبر التاريخ، ليحتفل وسط نحو 150 ألف مشجع مبتهج للنادي الملكي العريق، بعد الفوز على إسبانيول، لتتجه الاحتفالات إلى نافورة سيبيليس بقلب العاصمة مدريد، وفيما يلي أبرز نقاط من الجولة الماضية لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

احتفالات أنشيلوتي

جاءت احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري محدودة مقارنة بباقي المناسبات في ظل الارتباط بمواجهة مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيحاول قلب تأخره (4-3) في إنجلترا، بحسب «رويترز».

وتسلم ريال الدرع ودار حول الملعب وذهب في حافلة مكشوفة من استاد سانتياغو برنابيو لمسافة ميلين إلى نافورة الساحة المركزية، للانضمام لحوالي 150 ألف مشجع ولحوالي ساعتين.

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وكان مدرب الريال، كارلو أنشيلوتي، الخجول في كثير من الأحيان، من أبرز المحتفلين بشكل صاخب باللقب.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور المدرب الإيطالي خلال الرقص والغناء بشكل لافت مع لاعبيه البرازيليين فينيسيوس جونيور وإيدر ميليتاو، وكان يرتدي نظارة شمسية ويدخن سيجارا.

وكتب فينيسيوس على إنستغرام «المدير»، بينما قال أنشيلوتي: «نحن محترفون. الليلة احتفلنا جميعا، وغدا سنتدرب ويوم الأربعاء سنخوض مباراة مهمة أخرى».

هل هذه نهاية مشوار سيميوني؟

مع تحقيق فوز واحد في آخر أربع مباريات، يواجه أتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي خطر إنهاء الموسم خارج المربع الذهبي والإخفاق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخسر أتلتيكو (2-صفر) أمام أتليتيك بيلباو وبقي رابعا برصيد 61 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن ريال بيتيس خامس الترتيب الذي يملك مباراة واحدة إضافية وسيلعب في ضيافة خيتافي، اليوم الإثنين.

وبعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية، تعرض مدرب أتلتيكو، دييغو سيميوني لانتقادات حادة من النقاد والمشجعين أيضا.

ومع غياب المهاجم جواو فيلكس حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، يخوض أتلتيكو مباريات صعبة منها اللعب أمام ريال البطل، وإشبيلية صاحب المركز الثالث، وسوسيداد سادس الترتيب.

هل يستحق توريس هذا الاستثمار؟

انتهت مسيرة برشلونة الناجحة عندما خاض 15 مباراة متتالية دون هزيمة، حيث خسر في ثلاث مباريات متتالية على أرضه لأول مرة في تاريخ النادي، قبل أن يفوز (2-1) على ريال مايوركا، أمس الأحد.

وواجه فيران توريس انتقادات بعدما فشل في التألق بعد انضمامه في يناير مقابل 55 مليون يورو من مانشستر سيتي.

وسجل اللاعب الإسباني سبعة أهداف وصنع ستة أهداف خلال 21 مباراة، لكنه أهدر عديد الفرص السهلة، وهو ما تكرر أمام مايوركا أيضا.