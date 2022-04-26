بوتين ينتقد قرار الاتحاد الدولي للسباحة بإيقاف ريلوف

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، قرار الاتحاد‭ ‬الدولي للسباحة الخاص بإيقاف السباح الروسي يفجيني ريلوف لمدة تسعة أشهر بسبب مشاركته في تجمع حاشد دعما للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا ووصفه بأنه «عبثي».

وأوضح بوتين، وفقا لـ«رويترز»، أن رياضيي روسي وروسيا البيضاء يواجهون تمييزا بسبب جنسيتهم في الوقت الحالي.

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وانتقد الكرملين والمسؤولون الرياضيون في روسيا قرار الاتحاد الدولي للسباحة الخاص بإيقاف البطل الأولمبي ريلوف بشدة أيضا.

قرار بالإيقاف

وأصدر الاتحاد الدولي للسباحة، يوم الجمعة الماضي، قرارا بإيقاف البطل الأولمبي الروسي يفجيني ريلوف تسعة أشهر بعد مشاركته في تجمع في موسكو لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، في خطوة أثارت رد فعل غاضب من الكرملين.

وكان ريلوف، الفائز بذهبية سباقي 100 و200 متر ظهرا في أولمبياد طوكيو العام الماضي، ضمن العديد من الرياضيين الذين شاركوا في تجمع حاشد في استاد لوجنيكي في موسكو الشهر الماضي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

تعليق ريلوف

وقال ريلوف، الذي فقد أيضا عقد رعايته مع شركة سبيدو لملابس السباحة بسبب مشاركته في هذا التجمع، في تصريحات إلى جريدة «سبورت إكسبريس» المحلية إن فريق من المحامين يراجع القضية لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيستأنف ضد قرار إيقافه.

السياسة في الرياضة

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف «نعتقد أن هذا مخالف تماما لأفكار الرياضة. عندما يفقد (المنافسون) الأقوياء الفرصة في المنافسة، هذا يضر في النهاية بالاتحادات والمنافسات الدولية».

وألغى الاتحاد الدولي للسباحة بالفعل كافة المسابقات التي كان من المقرر إقامتها في روسيا ومنع سباحي ومسؤولي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في مسابقاته حتى نهاية العام الجاري.