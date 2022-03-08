رسميا.. الاتحاد الدولي للجودو يجرد بوتين من جميع الألقاب التي حققها

القاهرة - بوابة الوسط

قال الاتحاد الدولي للجودو، إنه عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورجل أعمال روسيا من جميع مناصبهما في الاتحاد عقب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.

ويأتي هذا القرار الذي أُعلن من خلال بيان مقتضب عقب قرار الاتحاد بإيقاف رئيسه الشرفي بوتين حامل الحزام الأسود والذي سبق له أن شارك في تأليف كتاب يحمل عنوان «الجودو: التاريخ والنظرية والممارسة».

- الاتحاد الدولي للجودو يعلق الرئاسة الفخرية لـ«بوتين»

- إرجاء مباراة إسكتلندا وأوكرانيا في تصفيات مونديال قطر 2022

- «فيفا» يوجه ضربة جديدة غير مسبوقة لكرة القدم في روسيا

وقال بيان الاتحاد الدولي للجودو: «يعلن الاتحاد الدولي للجودو أن فلاديمير بوتين وأركادي روتنبرج عزلا من جميع مناصبهما في الاتحاد الدولي للجودو».

وقف بوتين كرئيس شرفي

وكان الاتحاد الدولي أشار في 27 فبراير الماضي، إلى أنه أوقف بوتين كرئيس شرفي له «في ظل الصراع العسكري المستمر في أوكرانيا».

وألغى الاتحاد أيضًا في وقت سابق بطولة في روسيا كان من المقرر إقامتها في مدينة كازان ما بين 20 و22 مايو المقبل.

وفي مارس الجاري أيضًا، أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو تجريد بوتين من الحزام الأسود الشرفي الحاصل عليه في اللعبة في 2013 كما جرد الاتحاد الدولي للسباحة بوتين من وسام الشرف الذي منحه له في 2014.