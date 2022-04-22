Atwasat

إيقاف السباح الأولمبي الروسي ريلوف بسبب «بوتين»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 02:50 مساء
إيقاف السباح الأولمبي الروسي ريلوف بسبب «بوتين»
الاتحاد الدولي للسباحة يقرر إيقاف البطل الأولمبي الروسي يفجيني ريلوف 9 شهور لمشاركته في تجمع لدعم بوتين. (الإنترنت)
alwasat radio

أصدر الاتحاد الدولي للسباحة، اليوم الجمعة، قرارا بإيقاف البطل الأولمبي الروسي يفجيني ريلوف تسعة أشهر بعد مشاركته في تجمع في موسكو لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، في خطوة أثارت رد فعل غاضب من الكرملين.

وكان ريلوف، الفائز بذهبية سباقي 100 و200 متر ظهرا في أولمبياد طوكيو العام الماضي، ضمن العديد من الرياضيين الذين شاركوا في تجمع حاشد في استاد لوجنيكي في موسكو الشهر الماضي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

- رسميا.. الاتحاد الدولي للجودو يجرد بوتين من جميع الألقاب التي حققها
- الاتحاد الدولي للجودو يعلق الرئاسة الفخرية لـ«بوتين»
- إرجاء مباراة إسكتلندا وأوكرانيا في تصفيات مونديال قطر 2022
- «فيفا» يوجه ضربة جديدة غير مسبوقة لكرة القدم في روسيا

وقال الاتحاد الدولي، وفقا لـ«رويترز» إن الإيقاف جاء عقب مشاركة ريلوف في تجمع أقيم في استاد لوجنيكي في موسكو. 

تعليق ريلوف
وقال ريلوف، الذي فقد أيضا عقد رعايته مع شركة سبيدو لملابس السباحة بسبب مشاركته في هذا التجمع، لصحيفة «سبورت إكسبريس» المحلية إن فريق من المحامين يراجع القضية لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيستأنف ضد قرار إيقافه.

السياسة في الرياضة
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف «نعتقد أن هذا مخالف تماما لأفكار الرياضة. عندما يفقد (المنافسون) الأقوياء الفرصة في المنافسة، هذا يضر في النهاية بالاتحادات والمنافسات الدولية».

وألغى الاتحاد الدولي للسباحة بالفعل كافة المسابقات التي كان من المقرر إقامتها في روسيا ومنع سباحي ومسؤولي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في مسابقاته حتى نهاية العام الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «الميزان» (الحلقة 3)

برنامج «الميزان» (الحلقة 3)
برنامج «كتب ليبية» (10)

برنامج «كتب ليبية» (10)
خلونا نحلموا (الحلقة 10)

خلونا نحلموا (الحلقة 10)
مسلسل «شن الحكاية» (10)

مسلسل «شن الحكاية» (10)
مسلسل «هذا هو» (9)

مسلسل «هذا هو» (9)
الكاسا (الحلقة 7)

الكاسا (الحلقة 7)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
مزاعم إسرائيلية جديدة حول «هجوم ميونخ».. وطلب تعويضات من ليبيا بـ165 مليون دولار

مزاعم إسرائيلية جديدة حول «هجوم ميونخ».. وطلب تعويضات من ليبيا بـ165 مليون دولار
(فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا اجتماع الحكومة الأول في سبها

(فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا ...
بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟

بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟
الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب

الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب
مأساة النيهوم (1)

مأساة النيهوم (1)
«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن

«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن
21 منظمة حقوقية و57 شخصية تطالب بضمان حرية التنظيم وإصدار قانون الجمعيات

21 منظمة حقوقية و57 شخصية تطالب بضمان حرية التنظيم وإصدار قانون الجمعيات
الديمقراطية حين تكره

الديمقراطية حين تكره
باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا

باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا
«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف

«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«يويفا» يصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا
«يويفا» يصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا
انتفاضة في مانشستر.. «يونايتد» يدرس رحيل 12 نجما من صفوفه
انتفاضة في مانشستر.. «يونايتد» يدرس رحيل 12 نجما من صفوفه
رفع الحصانة عن أندية دوري السوبر الأوروبي
رفع الحصانة عن أندية دوري السوبر الأوروبي
تهديد ماغواير بـ«قنبلة» في منزله
تهديد ماغواير بـ«قنبلة» في منزله
بيليه يغادر المستشفى وحالته مستقرة
بيليه يغادر المستشفى وحالته مستقرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم ......
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022...
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس للتنس
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان ......
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم الأندرتيكر وعودة كودي رودز .. وفوز ستيف أوستن
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم ......
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
المزيد
محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول
محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول...
إيقاف السباح الأولمبي الروسي ريلوف بسبب «بوتين»
إيقاف السباح الأولمبي الروسي ريلوف بسبب «بوتين»...
الدوري الإسباني: برشلونة وإشبيلية يعودان إلى سكة الانتصارات في الوقت المناسب
الدوري الإسباني: برشلونة وإشبيلية يعودان إلى سكة الانتصارات ......
بيليه يغادر المستشفى وحالته مستقرة
بيليه يغادر المستشفى وحالته مستقرة...
تهديد ماغواير بـ«قنبلة» في منزله
تهديد ماغواير بـ«قنبلة» في منزله...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط