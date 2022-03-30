ريال مدريد يعلن إصابة أنشيلوتي بـ«كورونا» واتجاه لعزله

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بعدما جاءت فحوصاته إيجابية، وفقًا للنادي الملكي، وكان أنشيلوتي قد قاد تدريب الفريق الأخير، أمس الثلاثاء، وبعدها تبين إصابته بالوباء خلال الاختبارات الروتينية التي يجريها النادي للموظفين والجهاز الفني واللاعبين.

وتؤكد كل المؤشرات أن المدرب الإيطالي سيقضي الفترة المقبلة في منزله خاضعًا للعزل المنفرد، وأنه قد يغيب بالتالي عن مباراة الريال بالدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» السبت أمام سيلتا فيغو، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الإسبانية».

ويرغب ريال مدريد في العودة لسكة الانتصارات بعد سقوطه في «الكلاسيكو» الجولة الماضية بنتيجة كبيرة (0-4) على ملعبه أمام برشلونة، علمًا بأنه ينفرد بالصدارة برصيد 66 نقطة وبفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، إشبيلية.