Atwasat

ريال مدريد يعلن إصابة أنشيلوتي بـ«كورونا» واتجاه لعزله

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 03:19 مساء
ريال مدريد يعلن إصابة أنشيلوتي بـ«كورونا» واتجاه لعزله
كارلو أنشيلوتي. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أصيب مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بعدما جاءت فحوصاته إيجابية، وفقًا للنادي الملكي، وكان أنشيلوتي قد قاد تدريب الفريق الأخير، أمس الثلاثاء، وبعدها تبين إصابته بالوباء خلال الاختبارات الروتينية التي يجريها النادي للموظفين والجهاز الفني واللاعبين.

وتؤكد كل المؤشرات أن المدرب الإيطالي سيقضي الفترة المقبلة في منزله خاضعًا للعزل المنفرد، وأنه قد يغيب بالتالي عن مباراة الريال بالدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» السبت أمام سيلتا فيغو، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الإسبانية».

ويرغب ريال مدريد في العودة لسكة الانتصارات بعد سقوطه في «الكلاسيكو» الجولة الماضية بنتيجة كبيرة (0-4) على ملعبه أمام برشلونة، علمًا بأنه ينفرد بالصدارة برصيد 66 نقطة وبفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، إشبيلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»

دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان

التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان
كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟

كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟
ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة

ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة
«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين

«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين
ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا

الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ...
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة

السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة
قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة

قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة
لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة

لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
غانا أول المتأهلين من القارة الأفريقية إلى مونديال 2022
غانا أول المتأهلين من القارة الأفريقية إلى مونديال 2022
ركلات الترجيح تؤهل السنغال إلى كأس العالم 2022 على حساب مصر
ركلات الترجيح تؤهل السنغال إلى كأس العالم 2022 على حساب مصر
المغرب يمطر شباك الكونغو الديموقراطية برباعية ويتأهل إلى مونديال 2022
المغرب يمطر شباك الكونغو الديموقراطية برباعية ويتأهل إلى مونديال ...
تونس إلى مونديال 2022 للمرة السادسة على حساب مالي
تونس إلى مونديال 2022 للمرة السادسة على حساب مالي
منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري
منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال ......
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في ......
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032
رغم الحظر.. روسيا تخطط لاستضافة يورو 2028 أو 2032...
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية ......
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو...
المزيد
كريستيانو يتحدث بعد التأهل إلى كأس العالم في قطر
كريستيانو يتحدث بعد التأهل إلى كأس العالم في قطر...
ريال مدريد يعلن إصابة أنشيلوتي بـ«كورونا» واتجاه لعزله
ريال مدريد يعلن إصابة أنشيلوتي بـ«كورونا» واتجاه لعزله...
بصمات فريدة وإمكانات غير مسبوقة لكرة «الرحلة» الرسمية في مونديال قطر 2022 (صور)
بصمات فريدة وإمكانات غير مسبوقة لكرة «الرحلة» الرسمية في ......
منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري
منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري...
تونس إلى مونديال 2022 للمرة السادسة على حساب مالي
تونس إلى مونديال 2022 للمرة السادسة على حساب مالي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط