وفاة لي مدرب إيفرتون السابق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة مدربه السابق جوردون لي عن 87 عامًا.

وتولى لي تدريب إيفرتون خلال الفترة 1977-1981 وقاده للوصول إلى نهائي كأس الرابطة 1977، قبل أن يخسر أمام أستون فيلا.

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وبلغ لي مع إيفرتون قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وأنهى الدوري في المربع الذهبي في مناسبتين أيضا.

لاعب إسكتلندا السابق يعلق

وقال جرايم شارب لاعب إسكتلندا السابق لموقع إيفرتون على الإنترنت: «سأبقى دائمًا ممتنًا لجودرون لي لأنه ضمني لإيفرتون».

ولعب لي كمدافع في أستون فيلا، وتوج معه بكأس الرابطة 1961، كما لعب في صفوف شروزبيري قبل تدريب بورت فيل في 1968.

وسبق للمدرب لي أيضًا قيادة نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن روفرز، وقضى موسمًا واحدًا كمدرب موقت في ليستر سيتي.