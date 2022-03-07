غوارديولا يصف معاناته مع ليفربول بالأصعب في مسيرته التدريبية عقب اكتساح مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بيب غوارديولا، إن «عرض فريقه خلال الفوز 4-1 على مانشستر يونايتد في مباراة الأحد، أظهر أن الفريق لا يزال متعطشا للنجاح»، رغم الفترة المليئة بالألقاب بقيادة المدرب الإسباني.

وأضاف عقب الفوز بهدفين لكل من كيفن دي بروين ورياض محرز «قلت عدة مرات من قبل أن أفضل نجاح للمدرب هو أنه بعد الفوز بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز في آخر أربع سنوات ما زلنا نركض كما نحن ونسعى للفوز مرة أخرى»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف «يمكنك الارتباك وتفكر أنه ربما لم تعد كما كنت، لكن ما زلنا متواضعين بما يكفي للقيام بذلك مرارا وتكرارا».

وأكمل غوارديولا أن آخر معركة على اللقب مع ليفربول، الذي يتأخر بفارق ست نقاط عن سيتي المتصدر وله مباراة مؤجلة، كان صراعا في منافسة ثنائية لا تنسى.

وقال المدرب الإسباني «نواجه المنافس الأصعب في مسيرتي كمدرب، التنافس مع ليفربول على الكؤوس والألقاب، هو أكبر إنجاز حققته في مسيرتي».

وسيطر سيتي تماما على الشوط الثاني، بعدما تفوق في الشوط الأول (2-1) بفضل التمريرات والتحركات التي أرهقت فريق المدرب رالف رانجنيك.

وقال غوارديولا «كان الشوط الثاني أفضل كثيرا، لا يمكن أن ننسى أن يونايتد لم يخسر في آخر ثماني مباريات، الشوط الثاني كان واحدا بين أفضل المستويات التي قدمناها خلال سنوات».

واختتم غوارديولا قائلا «طالبت اللاعبين ببذل الكثير من الجهد لكني أعرف حدودي وكذلك أعرف قدرات اللاعبين، وفي الشوط الثاني كان الأداء رائعا من كافة الجوانب، شعرت منذ الدقيقة الأولى في الشوط الثاني أن المباراة في أيدينا، أفضل شيء فعلناه اليوم خاصة في الشوط الثاني اللعب بالإيقاع الذي لعبنا به بالفعل».