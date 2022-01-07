بطولة أستراليا المفتوحة: قضية ديوكوفيتش.. ووجهة نظر الحكومة الأسترالية

لقطة للصربي نوفاك دويكوفيتش خلال مواجهته للنمسوي دومنيك تييم في نهائي بطولة استرالي المفتوحة. عام 2020. (ا ف ب)

لا يزال الغموض يحيط بقضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، وحامل اللقب، بعد رفض تأشيرة دخوله في مطار ملبورن، بُعيد وصوله للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بعد حصوله على إعفاء طبي.

وجُرد بطل أستراليا المفتوحة تسع مرات من تأشيرة دخوله ووضع في مركز احتجاز حكومي في ملبورن هذا الأسبوع، مما أثار غضب جماهيره وعائلته.

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وعلى الرغم من الجدل الواسع الذي أحاط بالقضية واعتبارها سوء معاملة تجاه ديوكو، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث تحديدا عندما سَلم اللاعب الصربي (34 عاما) جواز سفره وأوراقه عند نقطة مراقبة الحدود في المبنى رقم 2 بمطار ملبورن في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

وبدأت بعض الحقائق تتكشف من وجهة النظر الحكومة الأسترالية، حيث يُحكى أن ديوكوفيتش فشل في تلبية الإجراءات الصارمة التي تتبعها البلاد حيال «كوفيد-19» للوافدين الأجانب إلى أستراليا.

إذ إن متطلبات الوافدين غير الأستراليين الذين يحاولون عبور الحدود أكثر صرامة مما هي عليه بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على إعفاء من لقاحات كوفيد في منازلهم.

الاختلاف الرئيسي في أستراليا

يتمثل الاختلاف الرئيسي في أستراليا في أنه يمكنك الحصول على إعفاء مؤقت للقاح إذا كان بإمكانك إثبات أنك أصبت بـ«كوفيد-19» في الأشهر الستة الأخيرة، بموجب إرشادات صادرة عن المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالمناعة المجتمعية.

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لكنك إذا كنت أجنبيا قادما إلى أستراليا، فهذه القواعد لا تنطبق عليك. ولم يجرِ تأكيد ما إذا كان ديوكوفيتش استخدم بالفعل إصابته بالفيروس سابقا كسبب لعدم حصوله على اللقاح مرتين. وإذا كانت أسس إعفائه مماثلة، فسيكون ذلك كافيا لمنحه إعفاء للعب في بطولة أستراليا المفتوحة بحسب المعايير التي وضعها الاتحاد الأسترالي وحكومة ولاية فيكتوريا. لكن الالتزام بذلك لن يكون كافيا لدخول البلاد.

إذ إن الاتحاد الأسترالي أسس لمعايير الإعفاء الخاصة به بناء على إرشادات المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالمناعة المجتمعية التي تنطبق على الأستراليين في المنازل.

وقالت وزيرة الداخلية، كارين أندروز، الجمعة، إن «إعفاء حكومة فيكتوريا لممارسة كرة المضرب في فيكتوريا يختلف تماما عن أي استثناء أو شرط دخول لتأمين مصالح أستراليا».

إذ تحتاج للدخول إلى أستراليا، حسب تعبيرها، إلى تأشيرة ولكنك تحتاج أيضا إلى تلبية متطلبات الدخول: اختبار سلبي لفيروس كورونا والتلقيح الشامل، أو دليل طبي على أنه لا يمكنك الحصول على التلقيح.

سؤال إلى الاتحاد الأسترالي للتنس

وقالت مصادر حكومية للقناة الوطنية «آي بي سي» إن ديوكوفيتش سلم ضباط الحدود إعفاء طبيا على ورقة تحمل اسم الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب وقعه كبير المسؤولين الطبيين في الاتحاد. وهو ما رفضه المسؤولون في المطار. وسارعت الحكومة الاسترالية الى توجيه تحذير إلى اتحاد اللعبة حيال تصرفه.

ففي رسالة جرى نشرها لوسائل الإعلام، كتب وزير الصحة غريغ هانت إلى الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي غريغ تيلي في نوفمبر محذرا من أن اللاعبين الذين يحاولون دخول أستراليا لن يحصلوا على إعفاء من اللقاح بسبب إصابة حديثة بفيروس كورونا.

وأشار في رسالته إلى أنه من دون اللقاح المزدوج فإن اللاعبين الأجانب الذين يحاولون دخول البلاد والذين أصيبوا بالفيروس في الأشهر الستة الماضية لا يعتبرون محصنين بالكامل.

وسبق أن قال الاتحاد إن القواعد، التي تم وضعها مع حكومة ولاية فيكتوريا، تتطلب الموافقة على أي استثناءات من خلال لجنتين طبيتين.

لكن الاختلاف بين قواعد الإعفاء من الفيروس لبطولة أستراليا المفتوحة ولوائح الهجرة في أستراليا ربما قد تكون خدعت بعض اللاعبين أو أعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

بالنسبة إلى ديوكوفيتش، فإن فرصه في استعادة تأشيرته والدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة معلقة الآن على قرار قاضي المحكمة الفيدرالية الذي حدد جلسة استماع صباح الإثنين.