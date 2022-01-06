أستراليا تلغي تأشيرة دخول «ديوكوفيتش»

الصربي نوفاك ديوكوفيتش. (إنترنت)

قال مسؤولون حدوديون في بيان، إن أستراليا ألغت تأشيرة دخول النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا، اليوم الخميس، لتعذر عليه تلبية متطلبات الدخول الصارمة.

وقالت قوة الحدود الأسترالية «للوافدين غير المواطنين الذين لا يحملون تأشيرة سارية عند الدخول أو الذين ألغيت تأشيراتهم سيتم احتجازهم وإبعادهم من أستراليا».

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وكان ديوكوفيتش توجه إلى ملبورن لخوض بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام للعام الجاري.