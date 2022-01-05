بطولة أستراليا المفتوحة: مشكلة في تأشيرة الدخول تحجز ديوكوفيتش في المطار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 08:24 مساء
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالميًا. (أ ف ب)

يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالميًّا معضلة جديدة قد تحوْل دون مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعدما رفض مسؤولو حكومة ولاية فيكتوريا دعم طلب تأشيرة الدخول الخاصة به.

وقالت وزيرة الرياضة في فيكتوريا بالإنابة، جالا بولفورد، اليوم الأربعاء، إن ولايتها رفضت طلبًا للمساعدة، وإن الموافقة على التأشيرات مسألة تخص الحكومة الفدرالية.

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ولم يتضح سبب حاجة حكومة الولاية لتقديم دعمها، لكن تقارير إعلامية أسترالية أفادت بأن بطل أستراليا المفتوحة تسع مرات قدم ربما طلبًا للحصول على نوع خاطئ من التأشيرات.

وبحسب ما أشارت التقارير، فقد وصل ديوكو إلى ملبورن في وقت متأخر الأربعاء. وقالت بولفورد في تغريدة على «تويتر»: «طلبت الحكومة الفدرالية ما إذا كنا سندعم طلب تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش لدخول أستراليا».

وتابعت: «لن نقدم دعمًا فرديًّا لطلب التأشيرة لنوفاك ديوكوفيتش للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب للعام 2022».

وقالت جريدة «ذي إيدج» الأسترالية إن ديوكوفيتش كان يسعى لدخول البلاد بتأشيرة عمل «يعتقد أنها تتطلب دعمًا من حكومة ولاية فيكتوريا».

اتصال من قوات الحدود الفدرالية
وقالت الجريدة الأسترالية إن قوات الحدود الفدرالية اتصلت بحكومة فيكتوريا عندما أدركت أن فريق ديوكوفيتش قد طلب «النوع الخطأ من التأشيرة».

وأفادت الجريدةة ذاتها بأنه من المحتمل أن يُسمح للمصنف أول عالميًّاً بالخروج من طائرته إلى ملبورن، لكن المشكلة كانت تأخر إجراءات دخوله.

وأعرب الأستراليون عن غضبهم العارم عندما علموا أن النجم الصربي المعارض للقاح قد حصل على إعفاء طبي من لقاح «كوفيد» من أجل المشاركة في البطولة الكبرى هذا الشهر.

وقال رئيس الاتحاد الأسترالي، كريغ تايلي، إن المصنف أول عالميًّا لم يتلقَ أي معاملة تفضيلية للحصول على هذا الإعفاء، خلال عملية أشرفت عليها السلطات الأسترالية وسلطات ولاية فيكتوريا.

وتفرض أستراليا على جميع المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة الحصول على اللقاح أو نيل إعفاء طبي، الذي يمنح فقط بعد تقييمه من قبل لجنتي خبراء مستقلين.

وأعلن ديوكوفيتش، في وقت متأخر الثلاثاء، أنه في طريقه إلى ملبورن بحصوله على إعفاء طبي منهيًا الجدل والغموض اللذين رافقا قضية مشاركته في «أستراليا الكبرى».

الإعفاء الطبي
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أنه سيطلب من ديوكوفيتش إثبات أن «الإعفاء الطبي» الذي حصل عليه للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة كان مبررًا، وإلا فسيتم إرجاعه «إلى بلده بأول طائرة».

وقال موريسون في مؤتمر صحفي: «نحن ننتظر تقديمه وأن يزودنا بأدلة تبرر هذا الإعفاء.. إذا كانت أدلته غير كافية، فلن يتم التعامل معه بشكل مختلف عن أي شخص آخر، وسيعود إلى وطنه بالطائرة الأولى.. لن تكون هناك قاعدة خاصة لنوفاك ديوكوفيتش، ولا واحدة».

ويسعى ديوكوفيتش إلى لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع تواليًا والـ21 في الـ«غراند سلام»، لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حاليًا مع الإسباني رافايل نادال، والسويسري روجيه فيدرر.

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