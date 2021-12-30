ديوكوفيتش يحاول المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 03:13 مساء
كان لقب النسخة الأولى من كأس "أي تي بي" عام 2020 من نصيب ديوكوفيتش ومنتخب صربيا (ا ف ب)

أكد لاعب كرة المضرب الصربي دوشان لايوفيتش، اليوم الخميس، أن مواطنه نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا قد يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وذلك على الرغم من قرار انسحابه في الدقيقة الأخيرة من كأس رابطة اللاعبين المحترفين «أي تي بي» المقررة في سيدني.

وأعلن ديوكوفيتش، الفائز بـ20 بطولة كبرى، انسحابه من المسابقة المرتقب انطلاقتها في سيدني السبت، معزّزًا الشكوك حول الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا من عدمه.

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ويرفض ديوكوفيتش الإفصاح عن تلقيه اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19» من عدمه، في وقت يحتاج فيه جميع المشاركين إلى التطعيم أو الحصول على إعفاء طبي لضمان خوض أولى البطولات الكبرى هذا العام.

وقال لايوفيتش الـ33 عالميًا والذي سيقود صربيا في كأس الرابطة في غياب ديوكوفيتش، إن الأخير كان يريد أن يكون في سيدني.

وأضاف: «للأسف لم يكن قادراً على القدوم إلى هنا، ولكن، كما تعلمون، أعتقد أنه كان يأمل في ذلك، مثلنا.. للأسف هو ليس هنا، وعلينا التعامل مع الأمر مثلما هو».

وتابع: «لا أعرف السبب الرسمي. ربما رابطة اللاعبين المحترفين تعرف ذلك. لقد قال فقط إنه لن يحضر إلى دورة أي تي بي وسيحاول المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة».

طلب الحصول على إعفاء طبي
لم يكن واضحاً بخصوص «القرار»، لكن إذا تقدم ديوكوفيتش بطلب للحصول على إعفاء طبي سيتم تقييمه من قبل لجنة مستقلة من الخبراء وسيبقى سريًا. ومع ذلك، فإن المسؤولين الحكوميين في ولاية فيكتوريا التي تستضيف البطولة الأسترالية، كانوا مصرين في الأشهر الماضية على أن الملقحين فقط يمكنهم المشاركة في الغراند سلام المقرر في الفترة بين 17 و30 يناير.

وقال نائب رئيس الوزراء جيمس ميرلينو هذا الشهر «إنها القوانين. الإعفاءات الطبية لن تكون ثغرة من أجل اللاعبين المميزين».

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