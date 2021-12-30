الأهلي المصري يعلن تجديد عقد مدافعه التونسي معلول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 05:58 مساء
مدافع الأهلي المصري الدولي التونسي علي معلول (وسط) يحتفل مع زملائه بتسجيله ركلة جزاء في اياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي. 26 يونيو 2021. (ا ف ب)

أعلن نادي الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم، الخميس، تجديد عقد مدافعه الأيسر الدولي التونسي علي معلول لموسمين حتى صيف 2024.

وأعلن مدير التعاقدات بالأهلي، أمير توفيق، انتهاء كافة التفاصيل مع معلول خلال الساعات القليلة الماضية، وحصل على توقيعه، مضيفا أن معلول سيحصل على مبلغ مليون و250 ألف دولار في موسمه الأول، ومليون و350 ألف دولار في الموسم الثاني، بجانب عقد إعلانات سيقوم بها.

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وكان معلول طالب من قبل بحصوله على مليون ونصف المليون دولار في الموسم الواحد لتجديد عقده الذي كان سينتهي في 30 يونيو المقبل.

من جانبه، أكد مدير الكرة بالنادي، سيد عبد الحفيظ، أن «معلول قام بتجديد عقده لمدة موسمين، ليمتد ارتباط اللاعب التونسي بالأهلي حتى صيف 2024».

وقال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي «الأمر منتهي، معلول لاعب في الأهلي لموسمين آخرين بخلاف الموسم الجاري».

حب الناس يعوضني عن أي مال
وتحدث علي معلول عن تجديد عقده: «على الرغم من تبقي 6 أشهر كاملة في عقدي فإنني جددت، وسعيد للغاية بهذه الخطوة وباستكمال مشواري داخل النادي.. التوقيع تأجل بسبب ارتباطات الفريق بالفترة الماضية والمشاركة في المنتخب».

وأوضح نجم المنتخب التونسي: «لم يكن لديَّ أي طلبات أو شروط على الإطلاق للتوقيع مع الأهلي.. حب الناس يعوضني عن أي مال».

10 ألقاب محلية وأفريقية
وانضم معلول إلى الأهلي صيف 2016 قادما من الصفاقسي التونسي مقابل 600 ألف يورو، وحقق معه 10 ألقاب محلية وأفريقية هي الدوري 4 مرات وكأس مصر مرتين والكأس السوبر المحلية مرتين ودوري أبطال أفريقيا موسمي 2019–2020 و2020–2021 والكأس السوبر الأفريقية.

ويتواجد معلول حاليًا في معسكر المنتخب التونسي استعدادًا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون في الفترة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين.

وكان معلول كشف في تصريحات صحفية عقب تتويج فريقه بلقب الكأس السوبر الأفريقية على حساب الرجاء البيضاوي المغربي 6-5 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1) الأسبوع الماضي في الدوحة، أنه سيجدد تعاقده مع الأهلي بعد العودة إلى مصر.

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