بالصور.. الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي

الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيع (6-5) ويتوج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي. (الإنترنت)

توج فريق «الأهلي» المصري بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، للمرة الثامنة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره «الرجاء البضاوي» المغربي بكلات الترجيح (6-5)، على استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر.

سجل هدف «الرجاء» المغربي ضد «الأهلي»، لاعب «الزمالك» المصري السابق حميد أحداد، في الدقيقة (13)، مستغلًا حالة الارتباك الدفاعي في القلعة الحمراء.

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وسجل «الأهلي» هدف التعادل عن طريق طاهر محمد طاهر، في الدقيقة (90) من كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء لصالح «الأهلي» عن طريق محمد شريف إلى قفشة، سددها لكن تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تاو، ومن ثم مررها إلى طاهر الذي راوغ المدافع وسدد الكرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وخرج الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة (1-1) ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح، التي ابتسمت للنادي «الأهلي» بـ(6-5)، حيث أضاع «الرجاء» ركلة واحدة بواسطة اللاعب مدكور.

«الأهلي» صاحب النسخة الأخيرة

وحمل «الأهلي» المصري لقب النسخة الأخيرة من السوبر الأفريقي بعد فوزه على نهضة بركان (2-0).

وكان «الأهلي» شارك في بطولة السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما شارك «الرجاء» بصفته بطلاً لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيع (6-5) ويتوج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي. (الإنترنت)

الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيع (6-5) ويتوج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي. (الإنترنت)

الأهلي المصري يُتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي. (الإنترنت)

الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيع (6-5) ويتوج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي. (الإنترنت)

الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيع (6-5) ويتوج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي. (الإنترنت)

الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيع (6-5) ويتوج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي. (الإنترنت)

الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيع (6-5) ويتوج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي. (الإنترنت)

الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيع (6-5) ويتوج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي. (الإنترنت)

الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيع (6-5) ويتوج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي. (الإنترنت)

الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيع (6-5) ويتوج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي. (الإنترنت)