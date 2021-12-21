الأهلي المصري جاهز بصفقاته الجديدة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في «السوبر الأفريقي»

تدريبات الأهلي المصري في قطر. (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي المصري)

سيواجه «الأهلي» المصري بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره المغربي «الرجاء البيضاوي» بطل كأس الاتحاد الأفريقي في كأس السوبر القارية، غدًا الأربعاء، بكامل قوته الضاربة بالعاصمة القطرية الدوحة، وأعلن الجهاز الفني لـ«الأهلي» جاهزية كل اللاعبين للمشاركة في المباراة، وعلى رأسهم الصفقات الست التي تم قيدها بالقائمة الأفريقية، إضافة إلى أيمن أشرف الذي أُصيب مع منتخب مصر بـ«كأس العرب» قبل عشرة أيام.

ولم يتبقَ من المصابين سوى محمود متولي قلب الدفاع الذي لا يزال يكمل برنامج علاجه، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن «فريقه جاهز تمامًا لخوض هذا التحدي»، بحسب «رويترز».

وأضاف لموقع النادي: «جاهزون بقوة للمباراة بعد انتظام اللاعبين الدوليين وتعافي الجميع من الإصابات، خاصة أحمد عبد القادر وأيمن أشرف. المباراة ستكون قوية أمام فريق محترم يملك تاريخًا مميزًا، وحصل على لقب الكونفدرالية، وهو ما يجعل الجهاز الفني يهتم بكل التفاصيل لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب».

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها «الأهلي» بداية الموسم تم قيدها إلى جانب العائدين من الإعارة، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات عديدة ويمثل إضافة قوية للفريق.

وقام «الأهلي» بتسجيل ستة لاعبين في القائمة الأفريقية لمواجهة «الرجاء» وهم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وعمار حمدي.

وقال مدير الكرة إن رئيس النادي، محمود الخطيب، الذي يقود بعثة «الأهلي» وجه رسالة مهمة للاعبين أكد خلالها ضرورة الالتزام والتركيز من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير، مشيرًا إلى أن لاعبي «الأهلي» دائمًا على قدر المسؤولية ولديهم ما يكفي من الإصرار لحصد اللقب.

وشدد مدير الكرة على أن الفريق يسعى للفوز بكل البطولات، ويهمه تحقيق الأرقام القياسية، وكذلك السعي نحو استعادة لقب النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في العالم، ولكن في الوقت ذاته يتم التعامل مع كل مرحلة بشكل مستقل.