القمة العربية 15 على كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 04:06 مساء
شعار الرجاء المغربي والأهلي المصري. (أرشيفية : الإنترنت)

يلتقي الأهلي المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا، ببطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، وخلال 30 نسخة جرت في البطولة، تعد هذه هي المواجهة العربية الخالصة رقم 15 في تاريخ البطولة، والرابعة تواليًا، لتضمن الكرة العربية لقبها الـ20 في المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى العام 1993.

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة النسخة الرابعة تواليًا للبطولة؛ حيث يُجرى اللقاء بملعب أحمد بن علي المونديالي، أحد الملاعب المضيفة لمباريات كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويستعد الأهلي لتسجيل ظهوره العاشر في البطولة، بعدما تُوِّج في يوليو الماضي، ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه (3-0) على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي يحمل الفريق الأحمر الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.

في المقابل، يخوض الرجاء مباراته الرابعة في السوبر الأفريقي، بعد تتويجه بكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، إثر فوزه (2-1) على شبيبة القبائل الجزائري في النهائي، وبينما يتطلع الأهلي للفوز بكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية تواليًا، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة ومنح الكرة المصرية لقبها الثاني عشر في المسابقة، يحلم الرجاء بالحصول على الكأس للمرة الثالثة في تاريخه، والخامسة في سجل الكرة المغربية.

وتعد هذه هي المواجهة الرابعة بين الفرق المصرية والمغربية بكأس السوبر؛ حيث يمتلك المصريون الأفضلية في اللقاءات الثلاثة السابقة؛ حيث جاءت البداية العام 2003، حينما توج الزمالك بالبطولة على حساب الوداد البيضاوي، قبل أن يفوز الأهلي بالمسابقة العامين 2006 و2021 على حساب الجيش الملكي ونهضة بركان على الترتيب.

وستكون هذه هي المواجهة السابعة بين الأهلي والرجاء في البطولات الأفريقية، والأولى منذ أكثر من 16 عامًا، حيث يرجع آخر لقاء بينهما إلى أغسطس العام 2005، بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

وخلال المباريات الست الماضية بين الأهلي والرجاء، مالت الكفة لبطل المغرب، الذي حقق انتصارين على نظيره المصري، الذي اكتفى بانتصار وحيد، فيما خيم التعادل على 3 مواجهات بينهما.

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