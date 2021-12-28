مواجهات عربية مثيرة في قرعة دوري أبطال أفريقيا

مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا. (إنترنت)

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة، «الأهلي» المصري الأكثر تتويجاً في البطولة برصيد عشرة ألقاب، في مواجهة «ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي و«الهلال» و«المريخ» السودانيين.

كذلك أوقعت القرعة «الترجي» التونسي في مواجهة «النجم الساحلي» التونسي و«شباب بلوزداد» الجزائري، بينما يصطدم «الرجاء» المغربي مع «وفاق سطيف» الجزائري، و«الزمالك» المصري مع «الوداد» المغربي.

وأجرى مراسم القرعة، المصري خالد نصار مدير المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بمشاركة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لـ«الأهلي» المصري.

وجاءت مجموعات دوري أبطال أفريقيا طبقًا لما أسفرت عنه القرعة كما يلي:

المجموعة الأولى: «الأهلي» المصري و«ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي و«الهلال» السوداني و«المريخ» السوداني.

المجموعة الثانية: «الرجاء» المغربي و«حوريا كوناكري» الغيني و«وفاق سطيف» الجزائري و«أمازولو» الجنوب أفريقي.

المجموعة الثالثة: «الترجي» التونسي و«النجم الساحلي» التونسي و«شباب بلوزداد» الجزائري و«جوانينغ غالاكسي» من بوتسوانا.

المجموعة الرابعة: «الوداد» المغربي و«الزمالك» المصري و«بترو أتلتيكو» الأنغولي و«ساجرادا إسبيرانسا» الأنغولي.

وكان قد جرى تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة إلى دور المجموعات إلى أربعة مستويات، وضم المستوى الأول «الأهلي» و«الترجي» و«الوداد» و«الرجاء»، وضم المستوى الثاني، «الزمالك» و«ماميلودي صن داونز» و«النجم» و«حوريا كوناكري»، والمستوى الثالث ضم «الهلال» و«وفاق سطيف» و«شباب بلوزداد» و«بترو أتلتيكو»، والرابع، «المريخ» و«جوانينغ غالاكسي» و«ساجرادا إسبيرانسا» و«أمازولو».

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية المعروف باسم ربع النهائي، على أن تنطلق منافسات المجموعات في الأول من فبراير المقبل على أن تختتم في أبريل المقبل.