ليستر سيتي يحصد 3 نقاط غالية أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

ليفربول يتكبد هزيمته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز بسقوطه على ملعب ليستر سيتي بهدف ليبتعد بفارق 6 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي. (الإنترنت)

تلقى فريق ليفربول الهزيمة أمام مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أديمولا لوكمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (59)، بعدما تلقى اللاعب البديل تمريرة من دوسبوري هال، ليسدد نحو القائم القريب كرة لم يتمكن حارس الليفر أليسون من التصدي لها.

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وتعرض الدولي المصري محمد صلاح للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليحصل على ركلة جزاء، نفذها بنفسه ليصدها الحارس كاسبر شمايكل، قبل أن ترتد إلى المهاجم المصري الذي تابعها برأسه لتصطدم بعارضة المرمى في الدقيقة 15.

الهزيمة الثانية في الدوري

بهذه النتيجة وقع ليفربول في فخ الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 41 نقطة، بفارق 6 نقاط وراء المتصدر مانشستر سيتي، فيما رفع ليستر رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.