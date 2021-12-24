تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

كرة الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد المقبل بسبب إصابات بـ«كورونا» في صفوف إيفرتون.

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وكان المدير الفني لإيفرتون، رافائيل بينيتيز، أعلن وجود 11 لاعبًا مصابًا بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

ورفض بريميرليغ طلب إيفرتون بتأجيل المباراة للمرة الأولى، بيد أنه وافق في المرة الثانية.

ثالث تأجيل في الدوري هذه الجولة

وأصبحت هذه هي ثالث مباراة في الدوري الإنجليزي يجري تأجيلها في الجولة 19 ويوم «البوسكينغ داي» بعد مواجهتي ليفربول وليدز يونايتد، ولفرهامبتون وواتفورد.

وستقام ست مباريات الأحد المقبل حتى الآن في الدوري الإنجليزي حال عدم حدوث تأجيلات أخرى.

وستجمع تلك المباريات الستة كل من:

مانشستر سيتي وليستر سيتي

توتنام وكريستال بالاس

وست هام يونايتد وساوثامبتون

نورويتش سيتي وأرسنال

أستون فيلا وتشيلسي

برايتون وبرينتفورد