مشاكل القلب والجهاز التنفسي تجبر الأرجنتيني أغويرو على الاعتزال نهائيا

الأرجنتيني سيرخيو أغويرو. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة الإسباني اعتزاله اللعب نهائيًا، اليوم الأربعاء، بعد معاناته من مشكلة في القلب والجهاز التنفسي.

وقال أغويرو في مؤتمر صحفي بملعب «كامب نو» الخاص بنادي برشلونة «لقد قررت التوقف عن اللعب على الصعيد الاحترافي، إنها لحظة صعبة لكني سعيد بقراري لأن الصحة تأتي في المقام الأول»، بحسب «فرانس برس».

وأصيب أغويرو بدوار في المباراة أمام ألافيس (1-1) في الدوري الإسباني في 30 أكتوبر الماضي؛ ونقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأعلن بعدها نادي الـ«بلاوغرانا» أن مهاجمه يتبع إجراءات علاجية.