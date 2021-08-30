كافاني يمنح رونالدو رقمه المفضل

البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن مهاجم فريق «مانشستر يونايتد» إدينسون كافاني، وافق على منح رقم قميصه إلى الوافد الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال الصحفي تانجوي لو سيفيلر، وفقًا لـ«سبورت» إن كافاني سيحصل على رقم 21 الخاص بدانيال جيمس الذي سيغادر خلال الساعات المقبلة.

وسيتوجب على «مانشستر يونايتد» الحصول على إذن من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل منح رونالدو الرقم (7).

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وكان «مانشستر يونايتد» تعاقد مع رونالدو قادمًا من «يوفنتوس»، ومن المقرر أن يوقع النجم البرتغالي على عقد حتى 2023 مع فريقه السابق.