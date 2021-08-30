«الإعتزال».. أحدث عروض مانشستر يونايتد لـ كريستيانو رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 12:19 مساء

أكمل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو الفحوص الطبية في لشبونة مطلع الأسبوع الجاري، تمهيداً لعودته لفريقه السابق مانشستر يونايتد، بعد أن وافق على البنود الشخصية للتعاقد لمدة عامين مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي، بحسب ما كشفته شبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية، اليوم الإثنين.

كان يونايتد الذي يقوده المدرب النرويجي أولي جونار سولشار، أعلن الأسبوع الماضي توصله لاتفاق للتعاقد مع لاعبه السابق رونالدو (36 عاماً) من يوفنتوس الإيطالي، وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الدوري الانجليزي، غداً الثلاثاء.

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وقالت الشبكة التلفزيونية: «مبلغ الصفقة هو 15 مليون يورو تقريباً بما يوازي 17.70 مليون دولار، إضافة إلى مبالغ إضافية تصل إلى 8 ملايين يورو، وبسبب فترة التوقف الدولي المقبلة، يتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع فريقه الجديد في 11 سبتمبر المقبل، في مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وخلال فترته الأولى مع يونايتد، والتي استمرت 6 مواسم ما بين 2003 و2009، فاز رونالدو مع النادي بثمانية ألقاب كبرى إلى جانب جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم في 2008، قبل الانضمام إلى ريال مدريد، مقابل مبلغ قياسي وقتها وهو 80 مليون جنيه إسترليني بما يوازي 110.1 مليون دولار.

في الوقت نفسه، كشف تليفزيون «سكاي نيوز»، اليوم الإثنين، عن نبأ عرض مانشستر يونايتد على رونالدو البقاء حتى الاعتزال في قلعة «أولد ترافورد».

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