مانشستر يونايتد يحسم الجدل ويعلن ضم رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 06:08 مساء

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، من أجل التوقيع مع نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد 12 عامًا من رحيله عن «أولد ترافورد» إلى ريال مدريد الإسباني.

وجاء في بيان للنادي: «يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط استيفاء البنود الشخصية، التأشيرة والفحوصات الطبية».

وشارك النجم البرتغالي في وقت سابق مع مانشستر يونايتد في 292 مباراة قبل أن يرحل عنه، سجل خلالها 118 هدفاً ليصبح من بين أساطير النادي، وأحد الذين عاصروا الحقبة الذهبية تحت قيادة السير أليكس فيرغسون.

كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد. (أرشيفية : إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أليغري يحسمها: رونالدو لا ينوي اللعب ليوفنتوس مجدداً
رياضة عالمية
بطولة إنجلترا: ترقب «الساعات الأخيرة» لحسم صفقة رونالدو إلى سيتي
رياضة عالمية
9 قتلى في انفجارات مستودع للذخيرة بكازاخستان (فيديو)
دولى
علماء يكشفون «كنوز من المعلومات» عن هركولانيوم القديمة
ثقافة وفن
«فيسبوك» قد تطلق محفظة رقمية هذه السنة
علوم وتكنولوجيا
البيت الأبيض: إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس
دولى
72 قتيلا على الأقل في هجوم مطار كابل
دولى
عون يبعد صنع الله عن إدارة مؤسسة النفط ويكلف العوكلي.. والأخير: لم أتمكن من ...
ليبيا
قرعة دوري الأبطال: سان جرمان يواجه السيتي.. ومعركة جديدة بين برشلونة وبايرن
رياضة عالمية
مسؤولون يوضحون حقيقة وصول «الدولار الليبي» إلى إقليم كردستان
ليبيا
تفاصيل لقاء الدبيبة والنواب بحضور المنفي.. فتح ملف توحيد المؤسسات والإنفاق ...
ليبيا
وفاة الطفل عزو المرجاوي بعد صراع طويل مع المرض
ليبيا
نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يتلقون علاجا
طب وصحة
الدبيبة: سأكون خارج ليبيا يوم جلسة الاستجواب.. وأستغرب محاسبة الحكومة قبل صرف ...
ليبيا
عقيلة صالح: سنسحب الثقة من الحكومة إذا غابت عن جلسة الاستجواب
ليبيا
«فرانس برس»: تلوث «كارثي» يضرب شواطئ العاصمة الليبية طرابلس
ليبيا
موقع أميركي يروي التفاصيل.. «حرب النجوم» كاد يتسبب في حرب بين ليبيا وتونس
ليبيا
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

10 أسباب لارتفاع حرارة محرك سيارتك