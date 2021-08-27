مانشستر يونايتد يحسم الجدل ويعلن ضم رونالدو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، من أجل التوقيع مع نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد 12 عامًا من رحيله عن «أولد ترافورد» إلى ريال مدريد الإسباني.

وجاء في بيان للنادي: «يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط استيفاء البنود الشخصية، التأشيرة والفحوصات الطبية».

وشارك النجم البرتغالي في وقت سابق مع مانشستر يونايتد في 292 مباراة قبل أن يرحل عنه، سجل خلالها 118 هدفاً ليصبح من بين أساطير النادي، وأحد الذين عاصروا الحقبة الذهبية تحت قيادة السير أليكس فيرغسون.

كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد. (أرشيفية : إنترنت)