بعد العودة إلى مسرح الأحلام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد. (أرشيفية : إنترنت)

أُسدل الستار مساء اليوم الجمعة، على مسلسل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي استمر على مدار الأيام الماضية، بشأن مستقبله وناديه الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، رسميا، استعادة جهود كريستيانو رونالدو مرة أخرى، عبر بيان نشره اليوم، مشيرًا إلى أنه يتبقى الاتفاق فقط مع اللاعب على شروطه الشخصية، بجانب الكشف الطبي.

وذكر ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن رونالدو طلب بالفعل الرحيل نهائيا عن صفوف فريقه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبينما كانت التوقعات تشير لاقتراب رونالدو من مانشستر سيتي، انسحب الأخير بعد دخول جاره مانشستر يونايتد على خط المفاوضات، في أعقاب مكالمة هاتفية جمعت اللاعب بالمدرب الأسطوري السابق السير أليكس فيرغسون، وفق تقارير صحفية الجمعة.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو أول مباراة مع يونايتد، خلال مواجهة نيوكاسل يوم 11 سبتمبر المقبل، على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر.

فور الإعلان عن الصفقة، استعرض الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، سجل رونالدو مع مان يونايتد خلال رحلته الأولى مع الفريق بالمسابقة، والتي انتهت في العام 2009.

وخاض رونالدو 196 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 84 هدفا وأسهم بـ34 تمريرة حاسمة، وتوج باللقب 3 مرات، وفاز بالحذاء الذهبي كهداف للبطولة مرة واحدة، واقتنص جائزة لاعب الموسم مرتين.

وحسب ما ذكره موقع «ترانسفير ماركت» المختص بالأرقام والإحصائيات، فإن رونالدو خاض 292 مباراة بشكل عام مع يونايتد في مختلف البطولات، سجل خلالها 118 هدفا وصنع 69.

وعلى صعيد الألقاب، توج رونالدو مع مان يونايتد بالدوري الإنجليزي (3) وكأس الاتحاد الإنجليزي (1) وكأس الرابطة (2) والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بواقع مرة لكل منهم.

وكان «الدون» رحل عن مان يونايتد في صيف العام 2009، صوب ريال مدريد الإسباني ومنه إلى يوفنتوس في 2018، قبل أن يقرر العودة إلى مسرح الأحلام مرة أخرى.