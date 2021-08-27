بعد عودته إلى يونايتد.. رونالدو يودع جماهير يوفنتوس برسالة مؤثرة

كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد. (أرشيفية : إنترنت)

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توديع جماهير فريقه يوفنتوس الإيطالي بعد إعلان عودته إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكتب رونالدو عبر حسابه على «إنستغرام»: «اليوم تنتهي قصتي مع نادٍ رائع، هو الأكبر في إيطاليا، وبالتأكيد أحد أكبر أندية أوروبا».

وأضاف: «لقد منحت يوفنتوس قلبي وعقلي، سأظل أحب تلك المدينة (تورينو) حتى أيامي الأخيرة، حظيت باحترام تيفوسي بيانكونيري (مجموعة جماهيرية)، وحاولت أن أرد على هذا الاحترام بالقتال لأجلهم في كل مباراة وكل موسم وكل مسابقة».

وأكمل: «يمكننا جميعاً أن ننظر إلى الخلف الآن، سنجد أننا حققنا أشياء عظيمة معا، ليس كل ما أردناه، لكن مع ذلك كتبنا قصة جميلة جداً معا».

وأتم: «سأكون دائماً واحداً منكم، أنتم الآن جزء من تاريخي وأنا جزء من تاريخكم، إيطاليا ويوفنتوس وتوريني وتيفوسي بيانكونيري، ستكونون دائماً في قلبي».