رسميا.. «يوفنتوس» يبقي كيليني عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 09:28 مساء
المدافع الإيطالي جورجو كيليني يجدد تعاقده مع «يوفنتوس» لمدة عامين. (تويتر)

جدد جورجو كيليني المدافع الفائز بكأس أوروبا في صفوف منتخب إيطاليا لكرة القدم، رسميًّا، اليوم الإثنين، عقده مع «يوفنتوس» لسنتين إضافيتين.

وانتهى عقد كييليني (36 عامًا) مع فريق «السيدة العجوز» في 30 يونيو، في الوقت الذي كان يخوض الكأس القارية في صفوف منتخب بلاده الذي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه إثر تغلبه على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وأشارت كل الدلائل إلى تجديد القائد كيليني عقده مع ناديه، لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها أندريا أنييلي رئيسه الذي أكد أن مجلس الإدارة ينتظرعودة المدافع المخضرم من إجازته بعد التتويج الأوروبي لكي يوقعا العقد الجديد.

وبدأ كييليني مسيرته في صفوف «يوفنتوس» العام 2005 وكان أحد أعمدة الفريق في الأعوام الأخيرة عندما توج بلقب بطل إيطاليا تسع مرات تواليًا قبل أن يفقده الموسم الماضي لصالح «إنتر.»

كما خاض في صفوف «يوفنتوس» نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهما أمام «برشلونة» الإسباني العام 2015 و«ريال مدريد» الإسباني أيضاً العام 2017، وفاز معه بكأس إيطاليا 5 مرات أيضًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. استمرار الإصلاحات في مسار «تازربو – بنغازي» بالنهر الصناعي
ليبيا
الرئيس أشرف غني ينتقد قرار واشنطن الانسحاب من أفغانستان ويصفه بـ«المفاجئ»
دولى
البقالي يمنح المغرب أول ذهبية منذ 2004 بتتويجه في 3 آلاف متر موانع
رياضة عالمية
أفغانستان: معارك شرسة لصد «طالبان» والرئيس الأفغاني ينتقد واشنطن
دولى
المفوضية العليا للانتخابات تعلن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين
ليبيا
المفوضية: انطلاق التسجيل بمنظومة الانتخابات بالخارج 18 أغسطس
ليبيا
مصري يطرح «قبلة حياة» بتوقيع محمد قماح (فيديو)
ثقافة وفن
وصول مليون و260 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى ليبيا
ليبيا
نشر الجيش في سيدني للإشراف على تطبيق أوامر الإغلاق
دولى
تأثر الاتصالات ومنظومات المصارف جراء قطع كابل الألياف غرب سرت
ليبيا
«يوتيوب» يعلق قناة «سكاي نيوز» المملوكة لـ« مردوخ» لنشرها معلومات مضللة حول ...
دولى
الدبيبة يرقّي وزير الداخلية خالد مازن إلى رتبة لواء
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
الأهلي طرابلس والاتحاد في نهائي التتويج بالدوري
رياضة محلية
(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد والأهلي بنغازي بهدف في الدور الرباعي
رياضة محلية
«النهر الصناعي»: المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة تعرضت لتفجير ...
ليبيا
%3.6 زيادة في التسهيلات الائتمانية في ليبيا والسلف الاجتماعية ترتفع 33% في الربع...
اقتصاد
%3.6 زيادة في التسهيلات الائتمانية في ليبيا والسلف الاجتماعية ترتفع 33% في الربع...
اقتصاد
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»