رسميا.. «يوفنتوس» يبقي كيليني عامين

المدافع الإيطالي جورجو كيليني يجدد تعاقده مع «يوفنتوس» لمدة عامين. (تويتر)

جدد جورجو كيليني المدافع الفائز بكأس أوروبا في صفوف منتخب إيطاليا لكرة القدم، رسميًّا، اليوم الإثنين، عقده مع «يوفنتوس» لسنتين إضافيتين.

وانتهى عقد كييليني (36 عامًا) مع فريق «السيدة العجوز» في 30 يونيو، في الوقت الذي كان يخوض الكأس القارية في صفوف منتخب بلاده الذي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه إثر تغلبه على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وأشارت كل الدلائل إلى تجديد القائد كيليني عقده مع ناديه، لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها أندريا أنييلي رئيسه الذي أكد أن مجلس الإدارة ينتظرعودة المدافع المخضرم من إجازته بعد التتويج الأوروبي لكي يوقعا العقد الجديد.

وبدأ كييليني مسيرته في صفوف «يوفنتوس» العام 2005 وكان أحد أعمدة الفريق في الأعوام الأخيرة عندما توج بلقب بطل إيطاليا تسع مرات تواليًا قبل أن يفقده الموسم الماضي لصالح «إنتر.»

كما خاض في صفوف «يوفنتوس» نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهما أمام «برشلونة» الإسباني العام 2015 و«ريال مدريد» الإسباني أيضاً العام 2017، وفاز معه بكأس إيطاليا 5 مرات أيضًا.