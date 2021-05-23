بالصور: محرز يتمم رفع العلم الفلسطيني في الملاعب الإنجليزية وسط الاحتفال بـ«البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 11:04 مساء
محرز بعلم بلاده الجزائر وفلسطين (إنترنت)

احتفل الجزائري رياض محرز، مهاجم «مانشيستر سيتي»، مع جماهيره بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، اليوم الأحد، حاملا علم فلسطين مع علم بلاده، في إشارة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فيما تعرض له من عدوان خلال الفترة الماضية.

وسحق «مانشستر سيتي» ضيفه «إيفرتون» 5-0، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ورفع الـ«سيتي» رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب العام، في حين تجمد رصيد «إيفرتون» عند النقطة 59 في المركز التاسع.

وسجل الـ«سيتي» هدف التقدم عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة 11، في حين سجل الـ«سيتي» هدفا ثانيا عن طريق غابرييل جيسوس في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 53، سجل فيل فودين هدفا ثالثا لصالح الـ«سيتي»، بينما سجل البديل سيرجيو أغويرو هدفين في الدقيقتين (71 و76 )، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.

وأظهر الثلاثاء الماضي، لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي «مانشستر يونايتد» بول بوغبا مساندته للفلسطينيين من خلال القيام بلفة حول ملعب «أولد ترافورد» رافعا العلم الفلسطيني برفقة زميله العاجي أماد ديالو إثر نهاية مباراة فريقه ضد «فولهام» في الدوري الإنجليزي الممتازة لكرة القدم.

وكانت المباراة ضد «فولهام» شهدت عودة الجماهير إلى المدرجات؛ حيث تابعها نحو 10 آلاف متفرج، وذلك للمرة الأولى بعد غياب الجمهور منذ نحو 14 شهرا؛ بسبب جائحة «كوفيد-19».

وكان مدافع «ليستر سيتي»، ويسلي فوفانا، وزميله الإنجليزي حمزة شودهوري قاما بالمثل إثر تتويج فريقهما بكأس إنجلترا، السبت قبل الماضي، على ملعب «ويمبلي» بعد الفوز على «تشيلسي» 1-صفر.

محرز بعلم بلاده الجزائر وفلسطين (إنترنت)
محرز يحتفل بدرع الدوري الإنجليزي (إنترنت)
بوغبا و ديالو بعلم فلسطين (فرانس برس)
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