يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

تأهل فريق يوفنتوس، إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد الفوز على نظيره إنتر ميلان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي.

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، عن طريق المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ليمنح أصحاب الأرض التقدم والأفضلية مبكرا.

وتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من إدراك هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 26، وبعد 9 دقائق وتحديدا في الدقيقة 35 نجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني له ولفريق السيدة العجوز.

ومن المقرر أن يلتقي يوفنتوس بإنتر مجددًا في لقاء الإياب، على ملعب "أليانز ستاديوم"، يوم الثلاثاء المقبل، لحسم المتأهل للمباراة النهائية، ويحتاج يوفنتوس للفوز أو التعادل بأي نتيجة أول حتى الخسارة بهدف وحيد ليضمن التأهل إلى نهائي المسابقة.