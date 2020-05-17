بايرن ميونيخ يعزز صدارة الدوري الألمانى بثنائية في يونيون برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 08:20 مساء
بايرن ميونيخ ويونيون برلين في الدوري الألماني. (تويتر)

فاز فريق بايرن ميونيخ، على نظيره فريق يونيون برلين، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب «آندر آلتن فورستيري»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

سجل توماس مولر، مهاجم بايرن ميونيخ، هدف التقدم لكن أُلغي بداعي التسلل، قبل أن يسجل روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 80، سجل بايرن ميونيخ هدفه الثاني عن طريق، يبنيامين بافارد، بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها كيميتش وحولها بافارد برأسية في الشباك، لينتهي اللقاء بنتيجة (2-0).

بهذه النتيجة رفع بايرن ميونيخ، رصيده للنقطة 58 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني، بروسيا دورتموند، بينما توقف رصيد يونيون برلين، عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

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