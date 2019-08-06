آرسنال يعلن رحيل قائده الذي حقق 6 بطولات مع الفريق

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، رحيل قائده الفرنسي، لوران كوتشيلني، عائدًا لبلاده للانضمام إلى نادي بوردو في الدوري الفرنسي.

وذكر النادي الإنجليزي، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: «سيرحل لوران عنا من أجل الانضمام إلى بوردو في الدوري الفرنسي.. لوران ظهر مع الفريق في 353 مباراة منذ التوقيع، قادمًا من لوريان في 2010».

وقال آرسنال: «كان كوتشيلني جزءًا من الفريق الفائز في كأس الاتحاد الإنجليزي في أعوام 2014 و 2015 و2017.. نشكره ونتمنى له التوفيق في المستقبل».

من جانبه، أعرب نادي بوردو، عن سعادته بالتعاقد مع المدافع البالغ من العمر (33 عامًا)، ولم يكشف الناديان مدة العقد الذي سيربط اللاعب بناديه الجديد أو قيمة صفقة الانتقال.

وخاض المدافع الفرنسي 353 مباراة مع «المدفعجية»، وساهم بفوزه بكأس إنجلترا 3 مرات أعوام (2014 و2015 و2017) وبدرع المجتمع في الأعوام ذاتها، وبلوغ نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الذي خسره أمام مواطنه تشيلسي في موسم 2018-2019.