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طبيب ينصح بتناول «الطعام غير الصحي».. من وقت لآخر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 10:39 صباحا
طبيب ينصح بتناول «الطعام غير الصحي».. من وقت لآخر
هناك مخاطر للإفراط بتناول الأطعمة الصحية لفترة طويلة (الإنترنت)
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ينصحنا الأطباء حول العالم بأن نتناول الغذاء الصحي من أجل حياة أفضل، غير أن للبعض منهم رأيًا آخر، يحثنا من وقت لآخر على تناول الطعام اللذيذ حتى وإن لم يكن صحيًا 100%.

وحذر الدكتور الروسي فلاديمير إيفانوف، أخصائي الغدد الصماء من مخاطر الإفراط بتناول الأطعمة الصحية خلال فترة طويلة، وفق «روسيا اليوم».

ويشير الأخصائي، إلى أن للغذاء الصحي مزايا عديدة مقارنة بالغذاء السيئ، لكن عند التقيد الصارم به خلال فترة طويلة، يمكن أن يصاب الشخص بالعصاب ومشكلات في القلب والأوعية الدموية.

- احذر الإفراط في تناول الأطعمة الصحية

ويقول موضحا أن «انعدام التلذذ بالأكل خلال فترة طويلة (طعام منخفض السعرات الحرارية وعديم الطعم) يؤدي إلى حدوث مشكلات مبكرة في القلب والأوعية الدموية، وكذلك إلى الإفراط بتناول الطعام».

ويضيف، الاعتدال مهم في جميع الحالات. لذلك يمكن تناول أي طعام ولكن دون الإفراط في ذلك. أي أن المهم اتباع نظام غذائي متوازن ومعتدل دون الانحياز إلى هذا النوع من الطعام أو ذاك.

الغذاء الصحي
ويعرف الخبراء الغذاء الصحي بأنه طعام متوازن ومتنوع يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، حسب « الطبي».
ويشمل الغذاء الصحي مجموعات الطعام الستة، والتي تتضمن:
البروتينات
الكربوهيدرات
الدهون
الفيتامينات والمعادن الرئيسية
الماء

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