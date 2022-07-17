«حقنة هتلر» تثير الجدل في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أُثير الجدل في مصر حول حقنة تعرف باسم «حقنة هتلر»، حيث انتشرت بشكل كبير، فيما تناولت تقارير إعلامية تسببها في وفاة شخص.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح الدكتور أمجد الحداد أن «حقنة هتلر» عبارة عن كوكتيل من «مضاد حيوي، وكورتيزون ومسكن»، وأن مشكلتها هي احتواؤها على كورتيزون ومسكن، وتشكل خطرًا على مرضى الحساسية».

مكوناتها خطيرة

وأشار الحداد إلى أن «حقنة هتلر» تستخدم بكثرة داخل المناطق الشعبية أو الأرياف ومكوناتها خطيرة على المواطنين»، موضحًا أنه «بعد الحصول عليها يشعر المواطن بأنه أصبح بصحة جيدة، وفور التعب مرة أخرى يتم اللجوء إلى الصيدلي لأخذها مرة أخرى»، وفق «روسيا اليوم»، الأحد.

وحذر استشاري الحساسية والمناعة من أن «تلك الحقن كارثة كبيرة تهدد صحة الشخص وتؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، وأن عدم التدخل السريع يؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى كمقاومة البكتيريا».

وقال الدكتور أمجد الحداد موضحًا مكونات حقنة «هتلر» بالتفصيل إنها عبارة عن: «مضاد حيوي 1 غم (سيفوتاكسيم) + حقنة كورتيزون 8 مغم (ديكساميثازون) + حقنة مسكن ومضاد التهاب (من المركبات غير ستيرويدية) ديكلوفناك 75 مغم».

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وطالب الحداد المواطنين بـ«ضرورة التواصل مع الطبيب قبل تناول هذه الحقن، فليس كل مريض برد لديه القدرة على تحمل هذه الحقنة أو غيرها».

وأوضح: «المضاد الحيوي ليس الحل الأول في الأدوية عند الشعور بأي تعب.. هناك أدوية جيدة مثل الكونغستال وكومتركس وغيرهما، مع تناول خافض للحرارة وسوائل دافئة وعصير ليمون وبرتقال، ونزلة البرد ستزول في غضون يومين، وفي حال عدم الشفاء، لابد من الاتصال بالطبيب خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا».

مضادات حيوية وفيتامينات

أما الناطق باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، فلفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، إلى أن «حقنة هتلر» عبارة عن تركيبة من مضادات حيوية مع فيتامينات يتم استخدمها دون وصفات طبية.

وحذر عبد الغفار من خطورة هذه الحقنة قائلًا: «أي حقنة قد تؤدي إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب ثم الوفاة»، لافتًا إلى أن «هناك ممارسات صحية خاطئة وأخذ علاجات من المفترض لا تؤخذ إلا بوصفة طبية، وأن أي دواء، خصوصًا المضادات الحيوية، يجب ضبط جرعاتها».

وتابع الناطق باسم وزارة الصحة: «يجب ضبط الجرعات بناء على حالة الشخص أو المصاب، ولا يوجد فى أي دولة فى العالم ولا ممارسة طبية سليمة يتم تعاطي المضادات الحيوية دون وصفة طبية»، موضحًا: «المضادات الحيوية لا يجوز أن تصرف بغير وصفة طبية، ونعمل بشكل واضح على تفعيل عدم صرف الأدوية إلا من خلال وصفة طبية».