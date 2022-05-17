ليبيا تشارك في الملتقى الأفروآسيوي الأول لـ«أطفال التوحد»

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك ليبيا في المؤتمر الأفروآسيوي الأول لأطفال طيف التوحد، في مدينة الحمامات التونسية، 28 و29 مايو، تحت شعار «أطفال التوحد بين الواقع والمأمول».

وقال رئيس الجمعية الأفريقية لنشر ثقافة حقوق الطفل ورئيس المؤتمر، طارق الشايببي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المؤتمر يقام للمرة الأولى في تونس، بمشاركة دولية ونخبة من الخبراء والمختصين من دول العالم العربي والعالمي في علاج وتأهيل طيف التوحد؛ بهدف توجيه أسر ذوي اضطرابات طيف التوحد إلى الطريقة المثلى في التعامل مع أولادهم المختلفين».

تحسين جودة الحياة

تابع: «لتحسين جودة الحياة لدى الأطفال المصابين بالدول الأفريقية والأسيوية والشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز العمل والتعاون المشترك في مجال علاج وتأهيل ذوي اضطرابات طيف التوحد برعاية الجمعية الأفريقية لنشر ثقافة حقوق الطفل».

وأوضح الشايبي أن «المؤتمر يناقش التحديات، التي تواجه الدول في علاج وتأهيل وتعليم ذوي اضطرابات طيف التوحد ونشر الوعي والدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسرهم، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في عملية العلاج والتأهيل، كما يناقش أهمية التشخيص والتدخل المبكر في تخفيف حدة ونسبة الاضطراب وتحسين جودة حياة لدى المصابين باضطرابات طيف التوحد بما يكفل لهم التنعم بحياة كريمة في مجتمعاتهم».

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ويستهدف المؤتمر أسر ذوي اضطرابات طيف التوحد، وعددًا من الأطباء والاختصاصيين، ومعلمي التربية المختصة ورياض الأطفال والمدارس العامة والخاصة، والمسؤولين المعنيين بملف ذوي الإعاقة بالدول الأفروآسيوية.