الدبيبة يفتتح مركز علاج التوحد في طرابلس بعد نقل تبعيته لـ«الشؤون الاجتماعية»

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، مركز تشخيص وعلاج التوحد، في طرابلس، بعد نقل تبعيته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

رافق الدبيبة، خلال افتتاح المركز، وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون المؤسسات حاتم زغيل، وفق بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية اليوم.

وبحسب البيان، خاض الحضور جولة شملت أقسام المركز المختلفة، اطلعوا خلالها على التجهيزات والمعدات الخاصة بتأهيل أطفال التوحد، والتخصصات بالمركز، فيما أعطى مدير عام المركز الدكتور خالد الفلاح، نبذة عنه وعن أعماله، فيما أكد الدبيبة أن الحكومة لن تدخر جهدًا في دعم المركز والعاملين فيه.

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وأوضحت الكيلاني، أن نقل تبعية المركز لوزارة الشؤون الاجتماعية، جاءت بسبب أن ملف أطفال التوحد هو اختصاص أصيل للوزارة، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتذليل كافة الصعاب التي تواجه المركز، خاصة فيما يتعلق بتسوية أوضاع الموظفين الإدارية والمالية وتشجيع أسر أطفال التوحد على الانخراط في تأهيلهم وتعليمهم، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لافتتاح فروع أخرى للمركز في بعض المناطق.